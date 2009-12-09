«Газ України» вимагає письмових гарантій від ТКЕ-боржників

ДК «Газ України» з метою активізації погашення заборгованості за природний газ, спожитий впродовж минулого (з 1 жовтня 2008 р.) і нового (з 1 жовтня 2009 р.) опалювальних сезонів, проводить виробничі наради за участю керівників підприємств комунальної теплоенергетики, які мають значну заборгованість, а також місцевих органів влади.

Про це УНІАН повідомили упрес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що виробничі наради в ДК «Газ України» проведено з представниками вже 16 областей (регіонів). Зокрема, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Рівненської, Хмельницької областей, а також АР Крим і м. Севастополь.

За підсумками виробничих нарад у ДК «Газ України» керівники підприємств ТКЕ надають письмові гарантії (завірені керівництвом місцевих органів влади) щодо погашення заборгованості за природний газ, спожитий в минулому і новому опалювальних сезонах. Керівники підприємств ТКЕ надають також графіки сплати за споживання газу в новому опалювальному сезоні (з 1 жовтня 2009 р.).

Виробничі наради в ДК «Газ України» з питань погашення заборгованості за газ заплановані з керівниками підприємств ТКЕ і місцевих органів влади зі всіх областей України.

Довідка УНІАН. За оперативними даними, станом на 8 грудня ц.р., заборгованість підприємств ТКЕ за минулий опалювальний сезон (з 1 жовтня 2008 р.) перевищує 2,3 млрд. грн. (рівень сплати - 74%).

Борги підприємств ТКЕ за природний газ, спожитий в новому опалювальному сезоні (з 1 жовтня 2009 р.) становлять понад 1 млрд. грн. (рівень сплати - 40%).