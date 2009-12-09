Росія не проти удосконалювати газові контракти

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія не проти обговорення і удосконалення газових контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання українського журналіста на Форумі європейських і азіатських медіа.

Він нагадав, що цього року Україна і РФ уклали два договори – про транзит газу до Європи і про постачання газу в Україну.

«Обидва ці договори на 10 років, обидва вони діють. Одностороння відмова від виконання договору є, як відомо, порушенням зобов`язань і тягне за собою санкції», - додав Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав звернення Президенту РФ Дмитру МЕДВЕДЄВУ з пропозицією невідкладно змінити газові контракти, щоб уникнути проблем з постачаннями газу в Україну і його транзитом до країн Європи.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільчі контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на постачання газу в Україну, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижуючим коефіцієнтом 0,8 (базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.