Газовики погрожують всеукраїнським страйком

Профспілка працівників газових господарств України розпочинає акцію протесту через незгоду з політикою уряду, зокрема – «зі спробами незаконно відібрати майно облгазів та місьгазів на користь посередницької структури «Нафтогазмережі». Про це йдеться у відкритому зверненні галузевої профспілки до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, текст якого передано в УНІАН.

«85-тисячний колектив галузі поставлений на межу, за якою - безробіття і голодні сім’ї. Саме тому безвідповідальне та авантюрне ставлення уряду до газових мереж змушує оголосити про можливість проведення всеукраїнського страйку вже найближчим часом», - йдеться у листі.

Зокрема, автори звернення нагадують, що у вересні цього року вже інформували про загрози стабільному функціонуванню газової галузі, що, на їхню думку, постала внаслідок прийняття Кабінетом міністрів України постанови №775 «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж». На думку представників галузі, цей документ суперечить національному законодавству, рішенням РНБО і створює серйозні ризики для безаварійного та безперебійного газопостачання країни.

Водночас у профспілці розуміють необхідність підвищення ефективності використання газорозподільних систем. Однак, на їхню думку, такі дії мають бути спланованими, прогнозованими, послідовними, економічно обґрунтованими, зокрема - з використанням досвіду європейських країн.

«Що особливо важливо – такі реформи мають посилювати соціальний захист працівників, сприяти покращенню кадрового потенціалу галузі», - підкреслюється у листі.

Наразі у профспілці газових господарств впевнені, що нинішня «реформа» у виконанні Кабінету Міністрів України «матиме протилежні, вкрай негативні наслідки для працівників галузі».

«Затверджені штатні розписи по створюваним філіям ДП «Нафтогазмережі» в регіонах передбачають працевлаштування тільки половини працівників ВАТ з газопостачання та газифікації. Таким чином сорок тисяч працівників, які зараз працюють в сфері обслуговування мереж, викидаються на вулицю. А і без того знекровлена відсутністю інвестицій, недофінансуванням галузь опиниться на межі техногенної катастрофи», - попереджають газовики у своєму листі.

У галузевих профспілках вважають, «те, що така політика здійснюється в розпал опалювального сезону, лише підкреслює повну некомпетентність їх ідеологів та виконавців, які впевнені що газогонами йде не вибухонебезпечне паливо, а гроші».

Натомість, галузеві профспілки пропонують розпочати реформу в газорозподільних компаніях з реалізації справедливої тарифної політики, яка б враховувала достойний рівень оплати праці, модернізацію та оновлення газорозподільних мереж.

«Чисельні звернення профспілок до уряду, НКРЕ ні до чого не призвели. В лютому - березні цього року на засіданнях уряду, присвячених проблемам газової галузі, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, на словах підтримуючи аргументи нашої галузевої профспілки, давала численні доручення переглянути тарифи на транспортування та постачання газу до економічно обґрунтованого рівня. Однак фактично високопосадовці обрали іншу «антикризову» стратегію – за рік зробити галузь банкрутом», - підкреслюється у зверенні.

Разом із тим газовики додають, що нинішні запевнення уряду про підвищення рівня заробітної плати газівників в «Нафтогазмережах», рішення правління НАК «Нафтогаз України» про виділення 1,6 млрд. грн. на філії компанії в регіонах, на думку галузевих профспілок - «вищий вияв цинізму», оскільки «всі неодноразові звернення навіть щодо мінімального підвищення рівня оплати праці залишились без відповіді».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 775 від 10 червня п.р. (оприлюднено 30 липня) вирішив передати газорозподільчі мережі 43 підприємств з газопостачання і газифікації, що перебувають у державній власності, на баланс одного з дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України». При цьому уряд доручив НАК визначити дочірнє підприємство, на баланс якого будуть передані газові мережі.

Цьому підприємству також передані газорозподільчі мережі, що перебувають на балансі інших дочірніх компаній НАК «Нафтогаз України»: ДК «Газ України», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвидобування» і ВАТ «Чорноморнафтогаз».

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільчих мереж» від 10 червня 2009 року № 775.