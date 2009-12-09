Україна скоротила виробництво електроенергії на 11%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) у січні-листопаді ц.р. скоротилося на 11,3% або 19,757 млрд. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2008 року, - до 155 млрд. 67,8 млн. кВт/год. У той же час у листопаді виробництво електроенергії зросло на 9,4% або 1,386 млрд. кВт/год., порівняно з листопадом 2008 року, - до 16,092 млрд. кВт/год..

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики України.

Згідно з повідомленням, за десять місяців цього року теплові електростанції (ТЕС) скоротили виробництво електроенергії на 16,2% або 12,150 млрд. кВт/год. – до 62,844 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 8,3% або 6,817 млрд. кВт/год. – до 75 млрд. 230,6 млн. кВт/год., блок-станції і комунальні ТЕЦ – на 13,7% або 1 млрд. 10 млн. кВт/год. – до 6 млрд. 361,7 млн. кВт/год.

Водночас, ГЕС і ГАЕС у січні-листопаді ц.р. збільшили виробництво на 2,2% або на 224 млн. кВт/год. – до 10 млрд. 629,6 млн. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) за підсумками 2008 року скоротилося на 1,8% або 3,438 млрд. кВт/год., порівняно з 2007 роком – до 191,688 млрд. млн. кВт/ч.

У 2007 році виробництво електроенергії в ОЕСУ збільшилося на 1,6% або 3 млрд. 6 млн. кВт/год., порівняно з 2006 роком – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/год.