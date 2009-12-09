"Нафтогаз" занепокоєний упередженими заявами про діяльність компанії

НАК «Нафтогаз України» занепокоєна заявами окремих владних структур, які можуть призвести до дестабілізації ситуації в газовій галузі України.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначають, що, зокрема, 8 грудня на сайті Ради національної безпеки та оборони України було розміщено аналітичну довідку щодо загроз національним інтересам у газовій сфері. Висновки, викладені в документі, суперечать принципам пошуку компромісних підходів при вирішенні складних проблем, що існують в газовій сфері України, й розвитку конструктивного діалогу з російською стороною.

По-перше, зазначають у прес-центрі, авторами документу свідомо замовчуються офіційні заяви відповідальних осіб як з українського, так й з російського боку щодо відсутності об’єктивних передумов для повторення кризової ситуації, що мала місце у січні 2009 р.

Відповідні гарантії безпеки постачання газу до ЄС були надані Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та лідером опозиції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час XIII саміту Україна – ЄС, який проводився 4 грудня ц.р. у Києві за участю прем’єр-міністра Швеції Фредріка РЕЙНФЕЛЬДТА, який представляв шведське головування в ЄС, та президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ.

По-друге, зазначені гарантії базуються на домовленостях між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про неможливість виникнення штрафних санкцій за недобір російського природного газу внаслідок зменшення його споживання в Україні через вплив фінансово-економічної кризи. Ці домовленості було формалізовано у Доповненні № 1 до Контракту купівлі-продажу природного газу, в якому зафіксовано річну контрактну кількість природного газу, яку НАК «Нафтогаз України» має закупити у ВАТ «Газпром» у 2009 році, - 33,51 млрд. куб. м та у 2010 році - 33,75 млрд. куб. м, замість передбачених контрактом від 19.01.09 - 40 млрд. куб. м та 52 млрд. куб. м відповідно.

Компанія зазначає, що факт підписання зазначеного доповнення виключає будь-яку загрозу застосування «Газпромом» штрафних санкцій за недобір НАК «Нафтогаз України» обсягів природного газу в 2009-2010 роках, визначених у контракті.

По-третє, завдяки успішному завершенню в жовтні-листопаді ц.р. реструктуризації зовнішніх боргових зобов`язань, фінансовий стан компанії залишається збалансованим і стабільним. Компанія відзначає зростання рейтингу облігацій НАК «Нафтогаз України».

Компанією проведено значну роботу з підвищення прозорості. Зокрема, 31 серпня ц.р. було оприлюднено аудит фінансово-господарської діяльності НАК «Нафтогаз України» за 2008 р., який здійснювався компанією Ernst & Young.

По-четверте, на сьогодні в цілому виконано одну із головних вимог Єврокомісії і міжнародних фінансових організацій (МФО), а саме – «забезпечення незалежності газотранспортного оператора у контексті юридичної форми, організації, прийняття рішень та рахунків, а також газовидобувного оператора». В основному відповідають європейським вимогам й засади, покладені у нинішню систему організації роботи компанії, в тому числі розподіл видів діяльності по окремих юридично та фінансово незалежних дочірніх компаніях і підприємствах.

Відповідно до домовленостей з ЄС та МФО, Науково-дослідним інститутом нафтогазової промисловості, дочірнім підприємством НАК «Нафтогаз України» - «Наука Нафтогаз», здійснюється поетапна розробка Програми реформування НАК «Нафтогаз України» з її реалізацією у 2010-2011 рр. ТОВ «Нафтогазбудінформатика» виконує дослідно-прикладну роботу з опрацювання Концепції розвитку газового ринку, яка має передувати розробці Програми реформування газового сектору.

Також у повідомленні наголошується, що «Нафтогаз України» взяв участь у виконанні зобов`язань, реалізація яких виходить за межі компетенції компанії, зокрема в підготовці законопроекту «Про засади функціонування ринку природного газу», який у жовтні ц.р. було внесено Кабінетом міністрів України до Верховної Ради (№5262 від 22.10.09), заяви Кабінету міністрів про приєднання до Ініціативи із забезпечення прозорості у видобувних галузях, приєднанні України до Договору про заснування Енергетичної Співдружності тощо.

Таким чином, НАК «Нафтогаз України» офіційно заявляє, що не існує ніяких фінансових передумов для зриву чергового платежу за імпортований природний газ; не існує ніяких передумов для виникнення нової газової кризи.

Компанія обурена анонімністю як самого документа, який було оприлюднено на сайті СНБО України, так і посиланнями в ньому на висновки невідомих світових і вітчизняних експертів. Таку практику поширення інформації НАК «Нафтогаз України» вважає неприпустимою.

"Нафтогаз України" в черговий раз звертається до політиків і органів державної влади всіх рівнів із вимогою припинити нагнітати напругу навколо діяльності компанії, оскільки для результативності зусиль НАК «Нафтогаз України» потрібна безпосередня допомога з боку владних органів, а не штучні перешкоди в її роботі, політизування та профанація питання, яке є ключовим в забезпеченні економічної безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, у підготовленій апаратом РНБО "Аналітичній записці щодо загроз національним інтересам у газовій сфері", оприлюдненій 8 грудня на сайті Президента, наголошується, що в РНБО попереджають про можливу підготовку російською стороною "нової газової кризи" для дискредитації Києва й підготовки умов укладення вигіднішої для Москви угоди.