«Нафтогаз» і «Укртранснафта» мають погоджувати з КМУ операції з нафтою і газом

Кабінет міністрів України зобов`язав НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Укртранснафта" погоджувати з урядом комерційні операції з нафтою і природним газом, використовуваними для виробничо-технологічних потреб.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну (№1483-р від 30 вересня ц.р.), опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ВАТ «Укртранснафта» є оператором системи нафтопроводів України, 100% її акцій належать НАК «Нафтогаз України».