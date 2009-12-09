Ющенко знову наполягає на перегляді газових угод

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на перегляді українсько-російських газових угод.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив в інтерв’ю Сумській обласній державній телерадіокомпанії.

Також глава держави прокоментував стан бюджетного процесу та українсько-російські відносини в енергетичній сфері, виступив за необхідність впровадження конституційної реформи. Окремо Президент дав оцінку урядовим зусиллям по боротьбі з епідемією грипу та пояснив мотиви свого ветування закону, який передбачав виділення 1 млрд. грн. на протиепідемічні заходи за рахунок прибутку НБУ.

Коментуючи українсько-російські газові домовленості, В.ЮЩЕНКО наголосив, що вони мають носити ринковий характер, причому ринкові принципи у цих взаєминах мають впроваджуватися синхронно та симетрично.

Президент висловив переконання, що якби до розрахунку ціни на газ та тарифу на транзит були застосовані справедливі ринкові формули, ціна газу для України становила б 137-147 доларів за тисячу кубометрів, а ринковий тариф додатково приніс би до бюджету НАК «Нафтогаз України» 4-5 млрд. доларів.

«Нам не кредити треба, про які сьогодні прем’єр-міністр домовляється з Вашингтоном, російськими компаніями, нам треба нормальні ринкові умови, які є в наших сусідів. Ми отримали ринкову ціну на газ, але не отримали ринкову ціну на наш транзит», - сказав В.ЮЩЕНКО, навівши ще низку прикладів порушення принципу паритетності в українсько-російських газових угодах. Зокрема йдеться про закріплення принципу «бери або плати» з можливістю накладання штрафів на Україну.

Глава держави припустив, що зазначені угоди були укладені з метою доведення НАК «Нафтогаз України» до банкрутства і подальшого виведення національної ГТС з-під контролю України. «Заволодіти цим активом було ключовою політичною домовленістю прем’єр-міністра», - заявив Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що газові угоди з Росією, безумовно, чекають кардинального перегляду. «Ялтинські домовленості – це сарказм, іронія над українською економікою», - сказав Президент.

Він повідомив, що «Нафтогаз України» має достатній ресурс у 27 млрд. кубометрів газу (закуплений за найнижчою сезонною ціною), щоб пом’якшити негативні ефекти для української економіки від чергового підвищення ціни на газ з початку 2010 року до травня. «Пережити найближчі місяці можна, але це тільки шанс для того, щоб підготуватися в переговорному процесі, вийти з більш ефективними переговорами», - переконаний В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав звернення Президенту РФ Дмитру МЕДВЕДЄВУ з пропозицією невідкладно змінити газові контракти, щоб уникнути проблем з постачаннями газу в Україну і його транзитом до країн Європи.

Сьогодні, 9 грудня, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ назвав безвідповідальними пропозиції про перегляд газових контрактів.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільчі контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на постачання газу в Україну, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижуючим коефіцієнтом 0,8 (базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.