Постачання нафти на НПЗ збільшилося на 4,7%

Постачання нафти і газового конденсату на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні-листопаді ц.р. збільшилося на 4,7%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 10 млн. 445,8 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У січні-листопаді ц.р. українські НПЗ переробили 10 млн. 422,8 тис. тонн нафтової сировини, що на 5,0% більше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році постачання нафти на українські НПЗ скоротилися на 19,0%, порівняно з 2007 роком, до 10 млн. 213,2 тис. тонн. Зокрема було поставлено 3645,5 тис. тонн - власного видобутку (35,7% від загального обсягу постачання), 6567,7 тис. тонн - імпортовано (64,3%), зокрема: 6182,5 тис. тонн - з Росії (60,5%), 280,1 тис. тонн - з Іраку (2,7%) і 105,1 тис. тонн - з Білорусі (1,1%).

У 2008 році українські НПЗ переробили 10 млн. 482,8 тис. тонн нафти, що на 24,1% менше, ніж у 2007 році.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти за рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.