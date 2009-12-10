"Кременчукгаз" на 2010 р. планує 10 млн. грн. збитків

Згідно із затвердженим фінпланом, у 2010 році ВАТ «Кременчукгаз» планує одержати 10 млн. грн. збитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив в.о. голови правління підприємства Богдан ОКСЕНЕНКО.

За його словами, НАК «Нафтогаз України» надав основні прогнозні показники діяльності «Кременчукгазу» на 2010 рік. На підставі цих показників підприємство розробило фінансовий план наступного року, в якому зафіксовано 10 млн. грн. збитків. І, як повідомив Б.ОКСЕНЕНКО, «Нафтогаз України» цей фінансовий план прийняв.

Представник компанії вважає, що “уряд навмисно доводить до розвалу, банкрутства і ліквідації газотранспортну систему країни”: “За 9 місяців цього року ми одержали збиток від операційної діяльності 4,4 млн. грн., по галузі - 1,25 млрд. грн.. Причина збитковості - невідповідність тарифів на транспортування і постачання газу. За 10 місяців ми недоотримали більше 16 млн. грн. тарифної виручки», - сказав Б.ОКСЕНЕНКО.

За його словами, підприємство неодноразово зверталося в НКРЕ з проханням підвищити тариф і привести його у відповідність до економічно обгрунтованого, однак у відповідь отримало відмову.

Довідка УНІАН. ВАТ з газопостачання і газифікації ”Кременчукгаз” (м. Кременчук, Полтавська обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям в Кременчуці Полтавської області.

51% акцій ”Кременчукгазу” володіє НАК ”Нафтогаз України”, номінальними утримувачами 27,973% є АКБ ”Трансбанк” (м. Київ) і 13,309% - ВАТ ”Міжрегіональний фондовий союз” (м. Київ).