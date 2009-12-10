Україна збільшила виробництво бензину на 5%, дизелю - на 7,3%

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, у січні-листопаді цього року збільшили виробництво автомобільного бензину на 5,0% порівняно з аналогічним періодом 2008 року - до 3058,8 тис. тонн. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Виробництво дизельного пального в Україні в січні-листопаді п.р. збільшилося на 7,3% порівняно з аналогічним періодом 2008 року - до 3118,9 тис. тонн.

Виробництво мазуту в Україні в січні-листопаді п.р. збільшилося на 6,0%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року - до 2154,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 22,6% порівняно з 2007 роком - до 3217,4 тис. тонн. Виробництво дизельного пального в Україні в 2008 році скоротилося на 21,5% – до 3216,0 тис. тонн, а мазуту на 31,7% – до 2270,0 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ ("ЛУКОЙЛ"), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький ("Нафтогаз України"), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.