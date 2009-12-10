НКРЕ перенесла розгляд питання щодо «Нафтогазмережі»

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) перенесла розгляд питання про розширення території ліцензійної діяльності Чернівецького філіалу дочірнього підприємства НАК «Нафтогаз України» «Нафтогазмережі» на наступне засідання, яке відбудеться 17 грудня п.р.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комісії.

Розгляд цього питання перенесено у зв`язку з непідготовленістю представників філіалу до надання відповідей на уточнюючі запитання членів комісії.

Чернівецький філіал «Нафтогазмережі» просив регулятора розширити свою ліцензійну діяльність на 21 населений пункт у Чернівецькій області.

Сьогоднішнє засідання НКРЕ супроводжувалося пікетом представників профспілок газопостачальних компаній, зокрема, «Вінницягазу» і «Хмельницькгазу», які вимагали від регулятора не сприяти процесу повернення розподільних мереж, що орендувалися облгазами, в управління НАК «Нафтогаз України».

У пікеті брали участь близько 200 осіб. Вони тримали в руках плакати «Урядовці, ви відповідальні за безпеку газопостачання і спокій громадян України» і скандували «Нас дістали – Кальченка на нари», «Кальченко і Дубина – ганьба України».

У самому засіданні комісії взяли участь народні депутати Олександр ВОЛКОВ і Ельбрус ТАДЕЄВ (фракція Партії регіонів), які просили членів комісії докладно розглянути питання передачі газорозподільних мереж на баланс НАК «Нафтогаз України». На їх думку, ця ініціатива призведе до погіршення газопостачання кінцевих споживачів, у тому числі і населення. Крім того, у засіданні взяли участь близько 20 керівників обл- і міськгазів, які підтримали пропозиції народних депутатів і емоційно реагували на вислови керівника Чернівецького філіалу «Нафтогазмережі».

Нагадаємо, вчора, 9 грудня, Профспілка працівників газових господарств України заявила про те, що з 10 грудня в Україні стартує безстрокова акція протесту. Основні вимоги від органів влади: вжити термінових заходів щодо поліпшення стану газових мереж у країні і не допустити зростання аварійності, терміново переглянути тарифи на послуги компаній з газопостачання і газифікації, припинити злочинні експерименти в галузі під час опалювального сезону, створюючи нового незаконного посередника – «Нафтогазмережі».

Після цього прес-центр НАК «Нафтогаз України» заявив, що вважає неприпустимим використання деякими керівниками профспілок трудових колективів газових підприємств в акціях протесту, оскільки для цього не існує жодних передумов.

За інформацією компанії, згідно з протоколом домовленостей між НАК «Нафтогаз України» і Профспілкою працівників газових господарств України від 6 жовтня 2009 року «Щодо розв’язання соціальних питань, що стосуються працівників відкритих акціонерних товариств, які будуть прийняті на роботу до ДП «Нафтогазмережі», всі працівники облгазів, які будуть звільнені у зв`язку з передачею державного майна, будуть працевлаштовані у ДП «Нафтогазмережі».

НАК «Нафтогаз України» також вважає, що заявлена акція протесту є черговою спробою так званих «офшорних» власників деяких облгазів та їх підлеглих зберегти контроль над підприємствами і запобігти реформуванню внутрішнього газового ринку в цілому.

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України», створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж» від 10 червня 2009 року № 775. Діяльність підприємства спрямована на забезпечення безпеки споживачів природного газу, виконання Закону України «Про трубопровідний транспорт», підвищення контролю над модернізацією газопроводів та їх ефективного використовування.