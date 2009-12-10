“Укртатнафта” збільшила переробку нафти на 10,5%

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія ЗАТ «Укртатнафта» (м. Кременчук, Полтавська обл.), яка володіє найбільшим в Україні нафтопереробним заводом (Кременчуцький НПЗ), за оперативними даними в січні-листопаді 2009 року збільшила переробку нафтової сировини на 10,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року – до 2 млн. 772,2 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За його даними, постачання нафтової сировини в січні-листопаді на «Укртатнафту» збільшилися на 9,7% – до 2 млн. 725,7 тис. тонн.

За звітний період «Укртатнафта» збільшила виробництво бензину на 19,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року – до 897,5 тис. тонн, дизельного палива – на 23,1%, до 870,6 тис. тонн, мазуту – на 26,4%, до 473,7 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тонн переробки нафти в рік.