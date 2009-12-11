Експерт: падіння виробництва електроенергії складе 11%

Падіння виробництва електроенергії в Україні за підсуками 2009 року складе 11% (у річному вимірі).

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Ян Липчинський.

На його думку, в грудні темпи скорочення виробництва електроенергії збережуться на поточному рівні.

Як наголосив аналітик, темпи падіння виробництва електроенергії уповільнилися з 15,7% у першому кварталі та 13,2% за 10 місяців до 11,3% за 11 місяців ц.р. "Більш низькі темпи падіння виробництва електроенергії в четвертому кварталі 2009 року обумовлені порівняно низьким рівнем виробництва в четвертому кварталі 2008 року, викликаним різким скороченням споживання електроенергії металургійною галуззю", - вважає Я.Липчинський.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) у січні-листопаді ц.р. скоротилося на 11,3%, або 19,757 млрд. кВт/г, у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, - до 155 млрд. 67,8 млн. кВт/г.

У той же час у листопаді виробництво електроенергії зросло на 9,4%, або 1,386 млрд. кВт/г, у порівнянні з листопадом 2008 року, - до 16,092 млрд. кВт/г.