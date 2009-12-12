Посол США: Україні необхідно модернізувати нафтогазовий сектор

Україні необхідно модернізувати і реформувати нафтогазовий сектор для гарантування енергетичної безпеки.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ у своїй статті для видання «Дзеркало тижня» (№48 від 12-18 грудня 2009 року).

«Необхідні модернізація і зміни в нафтогазовому секторі, щоб Україна почувалася в енергетичній безпеці і мала надійний доступ до джерел пального», — заявив Дж.ТЕФФТ.

Разом із тим, дипломат заявив про важливість і необхідність економічних реформ і ефективну боротьбу з корупцією для подолання наслідків економічної кризи.

«Наша команда в Посольстві США налаштована на спільну роботу і допомогу Україні навіть у період, коли нам всім доводиться переживати економічні труднощі. Останнє, звичайно, вимагатиме від керівництва України важких бюджетних рішень, твердої рішучості проводити економічні реформи й готовності боротися з корупцією на всіх рівнях і у всіх сферах життя», - упевнений посол.

Він також наголосив, що Україна залишається для США пріоритетним партнером з часу здобуття незалежності.

«Міцне партнерство з Україною було пріоритетом для керівництва США з часу розпаду Радянського Союзу. Воно залишається пріоритетом і нині», - заявив Дж.ТЕФФТ.