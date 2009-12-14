Кабмін схвалив концепцію створення мінімальних запасів нафти

Кабінет Міністрів України затвердив концепцію створення в Україні мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів на період до 2020 року.

Як повідомляється на офіційному сайті Юлії ТИМОШЕНКО, підписано відповідне урядове розпорядження від 8 грудня.

Зокрема, концепція передбачає створення мінімальних запасів, які з урахуванням обсягу власного видобутку нафти гарантують наявність 90-денного обсягу внутрішнього споживання нафти й нафтопродуктів. Це підвищить рівень енергетичної безпеки держави шляхом створення ефективної системи захисту національної економіки від зменшення обсягу поставок нафти й нафтопродуктів або їх припинення.

Необхідність створення мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів пояснюється залежністю національної економіки від імпорту енергоносіїв. У документі пояснюється, що в разі припинення надходжень нафти й нафтопродуктів, потреба в них країна зможе задовольняти протягом не більше 10 днів за рахунок власного видобутку й наявних резервів.

При цьому в повідомленні зазначається, що інтеграція України в Європейське співтовариство також обумовлює необхідність створення мінімальних запасів відповідно до директив Європейського Союзу й з урахуванням практики держав - членів ЄС.

Як наголошується в концепції, на першому етапі її реалізації, який становить від 1 до 2 років, приймаються необхідні нормативно-правові акти, визначається орган виконавчої влади з управління процесом створення, зберігання, оновлення й використання мінімальних запасів, проводиться технічний аудит сховищ нафти та нафтопродуктів, а також створюється система статистичної звітності.

На другому етапі, який становить 9-10 років, відбувається процес накопичення мінімальних запасів.

Документом передбачається забезпечення щорічного зростання обсягів зберігання нафти й нафтопродуктів на рівні не менше 9–10-денного обсягу внутрішнього споживання. Обсяг накопичення нафти й нафтопродуктів на відповідний рік змінюється за рішенням Кабінету міністрів України.

Як повідомлялося, в січні 2009 року Мінпаливенерго опублікувало проект концепції створення стратегічних запасів палива до 2020 року. В цінах початку поточного року прогнозний обсяг необхідних інвестицій для реалізації таких ініціатив перевищував 23 млрд. грн.

Згідно з документом, перший етап реалізації програми (один-два роки) передбачав ухвалення необхідних нормативно-правових актів, а також створення державного органу з управління запасами. Протягом цього періоду повинні бути проведені технічний аудит сховищ нафти і нафтопродуктів й розроблена система статистичної звітності.

В ході другого етапу (9-10 років) планується створити сам резерв. При цьому проект припускає щорічно забезпечувати зростання обсягів запасів нафти й нафтопродуктів на 9-10 діб.

На третьому етапі, після створення 90-денного запасу, здійснюватиметься управління процесом функціонування й оновлення мінімальних запасів.

У матеріалах Мінпаливенерго також наголошувалося, що, згідно з орієнтовною оцінкою існуючих ємностей для зберігання сирої нафти й нафтопродуктів, наразі обсяг доступних ємностей становить 4,3 млн. тонн, із яких придатні для використання не більше 2,0-2,3 млн. тонн. Таким чином, протягом 10 років необхідно додатково побудувати сховища загальною ємністю 2,0-2,05 млн. тонн. При цьому інфраструктура ємностей має бути розгалуженою й рівномірно охоплювати територію країни, наголошувалося в проекті концепції.

Раніше Україна робила спроби з формування стабілізаційного запасу нафтопродуктів. На початку 2007 року Наглядова рада ВАТ "Укртранснафта" дозволила правлінню компанії здійснювати комплекс заходів, спрямованих на формування таких резервів. Вказаний запас передбачалося використовувати для проведення товарних інтервенцій на ринку нафтопродуктів із метою запобігання різкому збільшенню цін на них. Передбачалося створення компанією 5-10-денного стабілізаційного запасу нафтопродуктів обсягом 200 тис. тонн.