Україна скоротила імпорт газу на 21,4%

Україна в січні-жовтні 2009 року скоротила імпорт природного газу на 21,4%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 6 млрд. 312,938 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-жовтні ц.р. становив 17,6% від загального обсягу імпорту.

Експорт природного газу за звітний період збільшився на 7,7%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 1 млн. 417,9 тис. дол.

Водночас, як зазначили в Держкомстаті, в січні-жовтні ц.р. Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 45%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 2 млрд. 242,364 млн. дол. Обсяг імпорту нафти за підсумками 10 місяців ц.р. становив 6,2% від загального обсягу імпорту.

Довідка УНІАН. У 2008 році Україна збільшила імпорт природного газу на 45%, порівняно з 2007 роком – до 9 млрд. 438 млн. 805,6 тис. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2008 році становив 11% від загального обсягу імпорту.

У 2008 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 0,9%, порівняно з 2007 роком – до 4 млрд. 513 млн. 656,4 тис. дол. Обсяг імпорту нафти в 2008 році становив 5,3% від загального обсягу імпорту.