Мінвуглепром прогнозує зростання видобутку вугілля

Міністерство палива і енерегетики України прогнозує зростання видобутку вугілля на державних вугледобувних підприємствах у 2010 році на 4,5% порівняно з очікуваним підсумком 2009 року – до 40 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на круглому столі, організованому Комітетом з питань промислової і регуляторної політики і присвяченому розвитку вугільної галузі, заявив міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

«За попередньою оцінкою, з урахуванням тенденції відновлення щодо видобутку вугілля, яка намітилася, у 2010 році планується збільшити її обсяги до 40 млн. тонн», - сказав міністр.

Він зазначив, що збільшення вуглевидобування разом зі збільшенням державної підтримки галузі дозволить знайти фінансовий ресурс для переходу всіх без винятку державних шахт на виплату підвищених на 30% тарифних окладів, як цього вимагає ст. 3 Закону «Про престижність шахтарської праці».

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Міністерства вугільної промисловості, вугледобувні підприємства України в січні-листопаді 2009 року скоротили видобуток вугілля на 7,7%, або 5,460 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 65,956 млн. тонн.

Підприємства Мінвуглепрому в січні-листопаді ц.р. видобули 35,183 млн. тонн рядового вугілля, що на 15,7%, або 6,568 млн. тонн, менше, ніж за аналогічний період 2008 року, зокрема, вугілля, що коксується, – 8,391 млн. тонн (менше на 11,5%, або 1,089 млн. тонн), енергетичного – 26,792 млн. тонн (менше на 17,2%, або 5,578 млн. тонн).

Раніше в Мінвуглепромі прогнозували, що видобуток вугілля державними шахтами у 2009 році скоротиться на 7,2% – до 42,7 млн. тонн у зв`язку зі зниженням попиту на вугільну продукцію.