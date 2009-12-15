«Укренерго» заборонено укладати контракти з переможцями експортних аукціонів

Господарський суд Києва своїм визначенням за позовом держпідприємства «Укрінтеренерго» заборонив НЕК «Укренерго» укладати контракти з переможцями експортних аукціонів на обсяг потужності, законтрактований державним оператором експорту за довгостроковими контактами.

Про це йдеться у визначенні суду від 11 грудня п.р. у справі № 33/19, текст якого має УНІАН.

«Заборонити до набирання рішенням законної сили НЕК «Укренерго» здійснювати юридичні дії (укладати договори/угоди, вносити зміни і доповнення до договорів/угод)», умовами яких передбачається надання НЕК «Укренерго» послуг із забезпечення доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України […] в обсягах доступної потужності міждержавних мереж, які використовуються для виконання зовнішньоекономічних контрактів з експорту електроенергії, укладених «Укрінтеренерго», на підставі проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії», - йдеться у визначенні суду.

Водночас суд не задовольнив вимоги «Укрінтеренерго» у частині заборони НЕК «Укренерго» і аукціонній комісії проводити аукціони, приймати заявки на участь в аукціоні, а також укладати відповідні договори за підсумками аукціонів.

Також не задоволеною суд залишив вимогу держоператора щодо заборони будь-яким іншим особам укладати контракти з експорту на величину потужності, законтрактованої «Укрінтеренерго» для виконання своїх зовнішньоекономічних контрактів.

Відзначимо, на сьогодні для виконання своїх зовнішньоекономічних контрактів «Укрінтеренерго» законтрактувало весь обсяг потужності т.з. «Бурштинського енергоострову» (500-550 МВт), з якого здійснюється комерційний експорт за найрентабельнішими напрямами до Угорщини, Словаччини і Румунії. При цьому на річний аукціон з експорту електроенергії, який має відбутися сьогодні, 15 грудня, НЕК «Укренерго» виставило послуги із забезпечення доступу до перетину «острова» обсягом 275 МВт.

Зараз ДПЗД «Укрінтеренерго», яке є єдиним оператором експортних поставок, має діючі контракти з експорту електроенергії з Ukrenergy Trade ZRt (Угорщина), Korlea Invest a.s. (Словаччина), Energy Capital ZRt (Угорщина). Цими контрактами сумарно законтрактована потужність «острова» обсягом 400 МВт, зокрема, за контрактом з Ukrenergy Trade ZRt – 250 МВт, Korlea Invest a.s. – 45 МВт, Energy Capital ZRt – 105 MВт. Також «Укрінтеренерго» має контракт на 100 МВт з угорським трейдером Emfesz, який на сьогодні фактично не виконується через відмову угорського трейдера від імпорту електроенергії на умовах “Укрінтеренерго”

Як повідомляв УНІАН, НЕК "Укренерго" виставила на річний аукціон з експорту електроенергії, який відбудеться 15 грудня, 275 МВт пропускній спроможності так званого «Бурштинського енергоострову», який працює в синхронному режимі з UCTE і з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини і Угорщини.

Перетин «Бурштинського енергоострову» розбито на 5 нерівних лотів: один - 100 МВт, три - по 50 МВт і один - 25 МВт. При цьому послуги з доступу тільки до 150 МВт перетину (2 лоти - 100 і 50 МВт) гарантуються компанією в повному обсягу протягом всього року. А три лоти (два по 50 МВт і один - 25 МВт) не гарантуються системним оператором, що означає, що вони можуть бути скориговані «Укренерго» в оперативному порядку при виникненні аварійних ситуацій або зміні балансу потужності в Об`єднаній енергосистемі України. Стартова ціна лотів з "Бурштинського енергоострову" коливається від 2,013 млн. грн. до 16,057 млн. грн.

Крім того, на аукціон виставлено пропускну спроможність перетину з Польщею «Добротворська ТЕС – Замость (Польща)» одним лотом 135 МВт. Початкова вартість лота - 21,677 млн. грн.

Крім того, «Укренерго» виставило на торги два лоти пропускної спроможності перетину у напрямі на Білорусь загальним обсягом 175 МВт, два лоти сумарним обсягом 125 МВт у напрямі на Молдову і вісім лотів загальним обсягом 800 МВт у напрямі Росії.