РФ розраховує на статус "транс'європейський" для «Південного потоку»

Міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО розраховує, що наступного року газопровід «Південний потік» отримає статус транс`європейського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми цілком конкретними кроками підтверджуємо той статус транс`європейський, про який ми завжди говоримо, який є у «Північного потоку», який є у «Набукко», але чомусь досі немає у «Південного потоку», - сказав С.ШМАТКО.

За його словами, партнери РФ за даним проектом займають у цьому питанні активну позицію. Зокрема, Болгарія за підсумками засідання російсько-болгарської міжурядової комісії, яка пройшла недавно, заявила, що проведе консультації з європейськими країнами з приводу присвоєння такого статусу «Південному потоку».

С.ШМАТКО зазначив, що в 2010 році будуть завершені всі роботи з підготовки нормативно-правової бази за проектом.

«Я думаю, в 2010 ми матимемо перелом у ставленні до «Південного потоку», котре зараз існує в політичних колах Європи. За фактом країни або погодяться, або ініціюють присвоєння цього статусу», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. Проект "Південний потік" створюється для диверсифікації постачань російського природного газу в Європу і знижень залежності постачальників і покупців від країн-транзитерів, зокрема від України і Туреччини. Його реалізацію вестимуть російський держмонополіст "Газпром" та італійський концерн ENI. Проект передбачає прокладання підводної частини газопроводу завдовжки 900 км від російської компресорної станції "Берегова" в Краснодарському краї до болгарського побережжя. Далі одна з двох гілок наземної частини трубопроводу проляже через територію Болгарії і Греції і через Адріатичне море - в Італію. Маршрут другої гілки поки що не визначений. «Газпром» оцінює будівництво газопроводу «Південний потік» у 19-24 млрд. євро.