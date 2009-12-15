На аукціон з експорту електроенергії зареєструвалися 5 компаній

Для участі в сьогоднішньому аукціоні з експорту електроенергії зареєструвалися 5 компаній.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінпаливенерго, з посиланням на підсумки розкриття заявок аукціонною комісією НЕК «Укренерго», що відбулося сьогодні вранці.

Згідно з повідомленням, аукціонна комісія зареєструвала заявки від ВАТ «Західенерго», ТзОВ «Східенерго», НАЕК «Енергоатом», держпідприємства «Укрінтеренерго» і ЗАТ «Білоцерківська ТЕЦ».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 15.00 відбудеться річний аукціон на надання доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії.

НЕК "Укренерго" виставило на аукціон 275 МВт пропускної спроможності так званого «Бурштинського енергоострова», що працює в синхронному режимі з UCTE, з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини і Угорщини.

Перетин «Бурштинського енергоострова» розбитий на 5 нерівних лотів: один у 100 МВт, три по 50 МВт і один у 25 МВт. При цьому послуги з доступу тільки до 150 МВт перетину (2 лоти - 100 і 50 МВт) гарантуються компанією в повному обсязі впродовж усього року. Решта лотів (два по 50 МВт і один - 25 МВт) не гарантується системним оператором, що означає, що вони можуть бути скоректовані «Укренерго» в оперативному порядку при виникненні аварійних ситуацій або зміні балансу потужності в Об`єднаній енергосистемі України. Стартова ціна лотів з "Бурштинського енергоострова" коливається від 2,013 млн. грн до 16,057 млн. грн.

Крім того, на аукціон виставлена пропускна спроможність перетину з Польщею «Добротворська ТЕС – Замость (Польща)» одним лотом 135 МВт. Початкова вартість лота - 21,677 млн. грн.

Крім того, «Укренерго» виставило на торги два лоти пропускної спроможності перетину по напряму на Білорусь загальним обсягом 175 МВт, два лоти сумарним обсягом 125 МВт у напрямі на Молдову і вісім лотів загальним обсягом 800 МВт у напрямі Росії.