Газогенеруючі станції треба будувати на всіх меткомбінатах

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що газогенеруючі станції, які дають можливість виробляти електроенергію з переробленого газу, необхідно будувати на всіх металургійних комбінатах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час ознайомлення з будівництвом такої станції на Алчевському металургійному комбінаті.

«Сьогодні ми бачимо цю велику когенераційну установку, ми бачимо, як можна одержувати електроенергію буквально за цент, ми знаємо, що такі приклади можна покласти в основу державних програм для всіх інших металургійних підприємств», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що такі станції дозволять мінімізувати споживання газу металургійними підприємствами. «Я думаю, що такі об`єкти, які ми зараз відвідуємо, дають нам повну надію на те, що скоро газ нам буде потрібний тільки для тих хімічних підприємств, які з газу виробляють мінеральні добрива – там, де газ є сировиною», – відзначила прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала власникам і керівництву Алчевського металургійного комбінату за те, що вони ще до кризи провели модернізацію виробництва, завдяки чому підприємство змогло нормально пережити кризу.

Як відзначили представники керівництва підприємства, після введення в експлуатацію газогенеруючої станції Алчевський меткомбінат буде повністю забезпечено електроенергією власного виробництва.

Довідка УНІАН. ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Луганська обл.) обіймає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого неіржавіючого листового заліза, сталі спеціального призначення і сталевого шроту.

За даними підприємства на травень 2005 року, 89,494% акцій ВАТ «Алчевський меткомбінат» належали корпорації «ІСД».

За підсумками 2008 року збитки ВАТ «Алчевський меткомбінат» становили 350 млн. 389 тис. грн., тоді як в 2007 році чистий прибуток підприємства становив 324 млн. 985 тис. грн.