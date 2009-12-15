Парламент зобов’язав шахти розрахуватись за електроенергію

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” щодо погашення заборгованості шахт за спожиту електроенергію.

За ухвалення даного документа проголосували 369 народних депутатів з 423 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом забезпечується джерело розрахунків шахтами, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації, за поточне споживання та погашення заборгованості за електроенергію, оскільки на цей час такі підприємства, споживають електроенергію майже безоплатно. Заборгованість станом на 01.12.2009 становить понад 350,6 млн. грн.

Законопроектом пропонується змінити цільове призначення залишку невикористаних у 2008 році коштів спеціального фонду державного бюджету у обсязі 260 473,6 тис. грн., що надійшли від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію та забезпечити оплату шахтами 3 групи поточного споживання та погашення заборгованості за електроенергію за рахунок цих коштів.