"Газпром": Україна у грудні своєчасно заплатить за газ

Проблем з оплатою Україною поставок російського газу в грудні не буде.

Про це заявив учора журналістам глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР, передає РІА «Новости».

"Я зроблю припущення, що Новий рік співробітники "Газпрому" зустрічатимуть вдома", - сказав він.

О.МІЛЛЕР нагадав, що діють довгострокові контракти на транзит і поставки газу. Єдине актуальне питання - своєчасна і повна оплата Києвом російського газу. "У нас немає сьогодні підстав припускати, що щось критичне може статися в оплаті російського газу за грудень", - сказав глава "Газпрому".

О.МІЛЛЕР додав, що це може статися на початку січня, розрахунковою датою є 7-ме число.

Як повідомлялося, у січні поточного року через комерційні розбіжності між російською і українською сторонами газ з Росії не надходив до споживачів в ЄС протягом двох тижнів. Через відсутність контракту на 2009 рік "Газпром" припинив з 1 січня поставки в Україну, а з 7 січня - і транзит газу до Європи українською територією. Транзит було відновлено 20 січня після досягнення домовленостей на рівні прем`єр-міністрів РФ і України і підписання контрактів на 10 років між "Газпромом" і "Нафтогазом України". Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісяця направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше за сьоме число місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків. Поточного року Україна вчасно і в повному обсязі розраховувалася з "Газпромом" за поставлений газ.