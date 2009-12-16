Виробництво бензину в Україні збільшилося на 0,8%

Українські нафтопереробні заводи в січні-листопаді ц.р. збільшили виробництво автомобільного бензину на 0,8%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 2,950 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво дизельного пального в Україні в січні-листопаді ц.р. збільшилося на 7,2%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 3,539 млн. тонн.

Також в повідомленні говориться, що виробництво топкового мазуту в Україні в січні-листопаді ц.р. збільшилося на 6,9%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 2,321 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році, за інформацією Держкомстату, українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 22,3%, порівняно з 2007 роком, до 3,232 млн. тонн. Виробництво дизельного пального в Україні в 2008 році скоротилося на 12,0%, порівняно з 2007 роком, до 3,651 млн. тонн, а виробництво топкового мазуту - на 29,7% - до 2,422 млн. тонн.

В Україні працює шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.