Україна збільшила видобуток газу на 2,4%

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-листопаді поточного року збільшили видобуток природного газу на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2008 року - до 18,6 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-листопаді видобуток нафти в Україні скоротився на 5,3% порівняно з аналогічним періодом 2008 року - до 2,680 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату скоротився на 5,3% порівняно з аналогічним періодом 2008 року - до 0,933 млн. тонн, а газу нафтового супутнього – на 12,9% – до 693 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році, за даними Держкомстату, українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 1,6% порівняно з 2007 роком - до 19,8 млрд. куб. м. Видобуток нафти скоротився на 5,2% - до 3,094 млн. тонн, видобуток газового конденсату скоротився на 0,6% - до 1,074 млн. тонн, а газу нафтового супутнього скоротився на 8,3% – до 867 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять до структури НАК «Нафтогаз України».