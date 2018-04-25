Скандальний аукціон, або Що відбувається з експортом електроенергії...

Найочікуваніша і, без перебільшення, найзнаковіша у році, що минає, подія в енергетичній галузі – аукціон з доступу до перетину для експорту електроенергії, на який покладали великі надії учасники ринку і за необхідність проведення якого з такою показною старанністю ратувало профільне міністерство, вчора з тріском провалився. Події 15 грудня, за великим рахунком, були, скористаємося заїждженим штампом, «очікуваними і прогнозованими». Причому не тільки у середовищі незалежних експертів, але й серед самих учасників торгів. Адже те, що Korlea Invest, яку пов`язують із українським бізнесменом Василем Данилівим (Бечваржем), міцно засіла на «бурштинському» перетині, «не здасться без бою», було так же зрозуміло, як і те, що ДТЕК, яка намагається посунути її з цього перспективного ринку, боротиметься до кінця.

Мабуть, варто повністю погодитися з одним з незалежних експертів, що спостерігали вчора 3-актову дію в їдальні НЕК «Укренерго», який побажав залишитися неназваним, у тому, що вчора на аукціоні “зіштовхнулися дві рівновеликі сили, і результат поєдинку може бути визначений тільки небом” (тобто, у найвищих кабінетах).

Перш, ніж перейти до описання учорашніх подій, подамо трохи передісторії. 8 грудня системний оператор НЕК «Укренерго» нарешті оголосив довгоочікувані торги з доступу до експортного перетину (пропускної спроможності міждержавних ліній електропередач) на 2010 рік. Цього вимагали зміни до Закону «Про електроенергетику», прийняті ще навесні цього року. І хай з порушенням усіх термінів, передбачених документом, але оператор таки оголосив аукціон. У цілому, на торги виставили близько 1,6 тис. МВт пропускної спроможності по всьому периметру української межі, включно з російським та молдавським напрямами. Проте, найцікавішими для учасників торгів були лоти так званого «Бурштинського енергоострову», з якого Україна експортує електроенергію на найбільш рентабельні східноєвропейські ринки (в Угорщину, Словаччину, Румунію) в обсязі 275 МВт. Саме навколо них і розгорілася метушня. Річ у тому, що на сьогоднішній день весь експортний обсяг «Бурштинського енергоострову» (500-550 МВт) законтрактований державним експортером електроенергії «Укрінтеренерго» для виконання своїх середньострокових контрактів, а термін дії деяких з них закінчується у 2105 році. Більшість цих контрактів (на сумарну потужність 400 МВт) укладені зі структурами, афільованими все з тим же швейцарським холдингом Korlea Invest, який з осені 2008 року спільно з «Укрінтеренерго» значиться у співзасновниках Ukrenergy Trade.

З набуттям чинності закону про аукціони, «Укрінтеренерго» позбулося своїх ексклюзивних прав єдиного експортера, а значить мало йти на торги на правах рядового смертного, буквально битися за мегавати, щоби забезпечити виконання зобов`язань перед своїми тепер уже спорідненими партнерами. Цілком зрозуміло, що такий розклад, м`яко кажучи, не зовсім влаштовував ні саме держпідприємство, ні, тим паче, його партнерів. І тому напередодні торгів окремі сторони пішли звичним шляхом судового гальмування - з`явилися перші судові рішення, що попсували увесь смак майбутніх торгів.

11 грудня, за чотири дні до аукціону, за позовом «Укрінтеренерго» Господарський суд Києва виносить визначення, згідно з яким до розгляду справи по суті НЕК «Укренерго» було заборонено укладати будь-які договори за підсумками аукціонів на обсяг потужностей, законтрактований держпідприємством, тобто на всі 500 МВт «острову». У той же час, суд не заборонив «Укренерго», як того вимагав позивач, проводити сам аукціон. Тому «Укрінтеренерго» реєструється учасником торгів, проте, маючи на руках таке судове визначення, потрапляє у майже безпрограшну ситуацію, оскільки навіть у разі перемоги конкурентів визначення суду звело б останню «нанівець». Проте ризики залишалися, і для остаточного закріплення успіху «УІЕ» з партнерами знадобився додатковий фінт...

Як це було...

Учорашній аукціон у просторій залі їдальні НЕК «Укренерго» на столичній вулиці Комінтерну, 27 почався з чергового прогнозованого сюрпризу. Голова аукціонної комісії Тетяна Муравйова, ледве осиливши вимову української юридичної термінології, зачитала учасникам (для участі в аукціоні зареєструвалися ТОВ «Східенерго», ДПЗД «Укрінтеренерго», НАЕК «Енергоатом», ВАТ «Західенерго» і ЗАТ «Білоцерківська ТЕЦ» - ред.) визначення Київського окружного адміністративного суду, яке перед самим початком торгів із багатозначною усмішкою на вустах їй передав директор дочірньої компанії групи Korlea Invest Андрій Туросом.

Визначення, винесене судом за позовом ЗАТ «Корлеа Інвест Україна» до НКРЕ вранці 15 грудня, призупиняло дію постанови регулятора (№1207 від 22 жовтня), якою затверджувався порядок проведення аукціонів. Як виходило із зачитаного пані Муравйовою судового визначення, «Корлеа Інвест Україна» вимагала визнати незаконним постанову регулятора у зв`язку з тим, що вона не відповідає положенням Закону «Про внесення змін до Закону «Про електроенергетику». На думку позивача, зокрема, порядок, затверджений регулятором, не відповідає положенням закону у частині внесення до нього обов`язкової кваліфікаційної вимоги наявності в учасника аукціону вже укладеного контракту з іноземним контрагентом з експорту електроенергії. Крім того, ЗАТ «Корлеа Інвест Україна» в позовній заяві вказувала, що поділ перетинів на лоти, як це було зроблено НЕК «Укренерго», також не регламентується вищезазначеним документом. Все це разом, на думку «дочки» групи Korlea, порушувало її права, оскільки та за зазначених умов не могла взяти участь в аукціоні. Тут відзначимо, що Korlea скористалася пастками Порядку, на уточненні яких безуспішно наполягала ДТЕК.

Зачитавши визначення, пані Муравйова оголосила першу годинну перерву у торгах «для з`ясування позиції керівництва» НЕК «Укренерго» з даного факту. Після закінчення години позиція була озвучена – «оголосити перерву у торгах до винесення судом рішення по суті». Т не так сталося, як гадалося. Спостерігач від ТОВ «Східенерго» Олексій Захарчук, піднявшись, виголсив грунтовну аргументацію, що майже змусила присутніх повірити, що вони знаходяться не на аукціонних торгах, а на судовому засіданні на етапі дебатів сторін. Суть заперечень «Східенерго» (ДТЕК) зводилася до наступного: по-перше, визначення окружного адміністративного суду припинило дію постанови НКРЕ, якою затверджувався порядок, але не сам порядок, який вступив у юридичну силу з моменту затвердження, тобто з 22 жовтня; по-друге, згідно з нормами адміністративно-процесуального законодавства, винесення визначення мало супроводжуватися відповідними виконавчими діями, тим часом, аукціонній комісії ЗАТ «Корлеа Інвест Україна» надала тільки саме визначення суду без виконавського листа. Спочатку палкий спіч представника ДТЕК не справив особливого враження на пані Муравйову, яка хоч і мляво, але продовжувала наполягати на перерві.

Однак, коли пан Захарчук заявив про те, що у той самий Київський окружний суд вже подано апеляцію на винесене на користь Korlea уранішнє рішення, голова аукціонної комісії позадкувала і змушена була оголосити 10 хвилинну перерву для наради з іншими членами аукціонної комісії. Після наради прохання представника ДТЕК було задоволене, і в торгах знов була оголошена годинна перерва. За годину все повторилося. Тільки тепер до своїх аргументів ДТЕК додав намір судитися з НЕК «Укренерго» і стягнути з держоператора штрафні санкції за незаконне використання застави, внесеної «Східенерго» для участі в аукціоні. Тендітна жінка знову відступила. І, нарешті, о 18.30 аукціонна комісія ухвалила остаточне рішення вівторка про перерву в торгах до 15.00 16 грудня. Завіса. Подивимося, що буде далі...

Реалії поза сценою...

Юридична метушня, описана вище, цілком зрозуміло, була так би мовити вершиною айсберга. Реальні ж події, як це часто буває, відбувалися за сценою, де дві групи смикали за потрібні ниточки, намагаючись повернути події на свою користь. Проте ні ті, ні інші, станом на вчора, не змогли розрубати цей тугий вузол. Це могла б зробити тільки ВОНА, а вона у цей момент гаряче і натхненно обробляла електоральні простори депресивної Луганщини, що завадило ухвалити такі стратегічні рішення. Річ у тому, що у Мінпаливенерго на сьогоднішній день є дві яскраво виражені групи противників і прихильників аукціонів. Перша представлена першим заступником міністра Олегом Бугаєвим, друга – його шефом Юрієм Проданом. Джерела в Мінпаливенерго дещо прочинили завісу реальних подій, які відбувалися вчора. Одночасно з тим, як у їдальні «Укренерго» розжарювалися пристрасті, одна група противників вустами першого віце-прем`єра Олександра Турчинова намагалася донести прем`єру думку про згубність аукціонів, інша – тягнула час, що виражалося у позиції пані Муравйової, яка керувалася командами директора НЕК «Укренерго» Анатолія Ходаківського. Останній перебував на прямому зв`язку з Юрієм Васильовичем (Проданом - ред.). Але повторимося, враховуючи вчорашню зайнятість прем`єра, остаточне рішення не вдалося протиснути жодній зі сторін. Імовірно, все вирішиться сьогодні о 15.00, проте не забігатимемо наперед.

Що ми маємо у результаті? Цілком зрозуміло, що перераховані події на іміджі України як надійного експортера електроенергії позитивно не позначаться. Уряд, який неодноразово заявляв про те, що експорт електроенергії повинен здійснюватися на конкурентних і прозорих умовах, може загратися і просто здати перспективні європейські ринки. Кому? Та все тій же Росії, яка, не зважаючи на показне «розвиднення у головах», має непоганий вплив на «Біленерго» і може легко використовувати білоруський трамплін для експансії на європейський ринок. Якщо доля аукціону не вирішиться сьогодні і справа затягнеться, не виключено, що Україна взагалі може з 1 січня припинити експорт з «Бурштину», оскільки європейці будуть змушені шукати інші джерела, щоби збалансуватися і закрити забраклі українські обсяги. Та це тільки припущення. Чи зважить уряд на такі загрози у передвиборній лихоманці, велике питання...

Глеб Іванов (УНІАН)