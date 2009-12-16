«Укренерго» відкрила аукціон з експорту електроенергії

Аукціонна комісія НЕК «Укренерго» відкрила процедуру аукціонних торгів з доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії на період з 1 січня до 31 грудня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про відкриття процедури торгів заявила голова аукціонної комісії Тетяна МУРАВЙОВА.

За її словами, на сьогоднішній аукціон надійшли заявки на лоти 1-5 (275 мВт Бурштинського енергоострову), лоти 6-18 зняті з торгів через відсутність заявок.

На даний час ведучий аукціону нагадує учасникам регламент торгів.

Як повідомляв УНІАН, учора, 15 грудня, аукціонна комісія «Укренерго» тричі оголошувала годинну перерву в аукціонних торгах на подання доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії і у результаті за клопотанням представника «Східенерго» Олексія ЗАХАРЧУКА перенесла його на 16 грудня п.р.

Перший раз перерву було оголошено у зв`язку з тим, що Київський окружний адміністративний суд за позовом ЗАТ «Корлеа Інвест Україна» припинив дію постанови Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) № 1207 від 22 жовтня п.р., якою регламентувався порядок проведення аукціонів з доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії. «Корлеа Інвест Україна» вимагала визнати за незаконну дану постанову НКРЕ через те, що вона не відповідає положенням закону «Про внесення змін до Закону «Про електроенергетику», яким регламентувалося проведення аукціонів з доступу до перетину. Крім того, позивач вимагав заборонити НЕК «Укренерго» здійснювати будь-які дії з проведення аукціону. Суд частково задовольнив вимоги «Корлеа Інвест Україна», призупинивши дію постанови НКРЕ до розгляду справи по суті. Водночас, суд не задовольнив вимоги позивача у частині заборони НЕК «Укренерго» здійснювати дії з проведення аукціону.

Пізніше суд ще двічі оголошував годинну перерву у торгах у зв`язку з клопотанням представника ТОВ «Східенерго» Олексія ЗАХАРЧУКА, який звертався з відповідним проханням до аукціонної комісії, оскільки на даний час до Київського окружного адміністративного суду подано апеляційну скаргу на визначення того самого суду, винесене вчора вранці, яким припинялася дія постанови НКРЕ № 1207 від 22 жовтня п.р., якою затверджувався порядок проведення відповідних аукціонів.

О.ЗАХАРЧУК відзначив, що процедура торгів не може бути припинена за ранковим визначенням Київського окружного адмінсуду, оскільки ним не визнавався незаконним порядок проведення аукціону, а призупинялася дія постанови, якою він був затверджений. Отже, відзначив О.ЗАХАРЧУК, на момент винесення визначення судом порядок вже набрав законну силу і був чинним.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" виставило на аукціон 275 МВт пропускної спроможності так званого «Бурштинського енергоострову», що працює у синхронному режимі з UCTE, з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини і Угорщини.

Перетин «Бурштинського енергоострову» розбито на 5 нерівних лотів: один у 100 МВт, три по 50 МВт і один у 25 МВт. При цьому послуги з доступу лише до 150 МВт перетину (2 лоти – 100 і 50 МВт) гарантуються компанією в повному обсягу протягом всього року. Інші три лоти (два по 50 МВт і один – 25 МВт) не гарантуються системним оператором, що означає, що вони можуть бути скориговані «Укренерго» в оперативному порядку у разі виникнення аварійних ситуацій або зміни балансу потужності в Об`єднаній енергосистемі України. Стартова ціна лотів з "Бурштинського енергоострову" коливається від 2,013 млн. грн. до 16,057 млн. грн.

Крім того, на аукціон виставлена пропускна спроможність перетину з Польщею «Добротвірська ТЕС – Замость (Польща)» одним лотом 135 МВт. Початкова вартість лота – 21,677 млн. грн.

Також «Укренерго» виставило на торги два лоти пропускної спроможності перетину у напрямі на Білорусь загальним обсягом 175 МВт, два лоти сумарним обсягом 125 МВт у напрямі на Молдову і вісім лотів загальним обсягом 800 МВт у напрямі Росії.

Довідка УНІАН. 22 жовтня п.р. НКРЕ затвердила порядок проведення аукціонів з доступу до перетину для експорту електроенергії. Порядок затверджено в останній редакції, оприлюдненій НКРЕ від 25 вересня п.р.

Згідно з документом, організатором аукціонів є системний оператор НЕК «Укренерго». На продаж на аукціоні виставляються послуги системного оператора із забезпечення доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж потужністю, яка відповідає величині вільної пропускної спроможності на відповідному перетині. Не підлягають продажу на аукціоні вже використовувана пропускна спроможність міждержавних мереж, а також пропускна спроможність, яка резервується для виконання поставок за зовнішньоекономічними контрактами, укладеними на виконання міждержавних угод, ратифікованих на рівні Верховної Ради або рішень уряду.