Тимошенко не створюватиме жодних газових посередників

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не створюватиме жодних посередників між «Нафтогазом» і «Газпромом».

Про це заявив член фракції БЮТ, радник прем`єр-міністра України з енергетичних питань Олександр ГУДИМА, коментуючи заяви Секретаріату Президента.

«Це не перша фантастична брехня, яка виходить зі стін Секретаріату Президента. Треба згадати бодай господаря цієї будівлі - Віктора ЮЩЕНКА, - який любить подорожувати містами на заході України і активно розповідати, як Юлія ТИМОШЕНКО начебто продала газотранспортну систему Москві», - сказав О.ГУДИМА.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО уже неодноразово доводила, що відстоює українську енергетичну систему.

«Ще у 2007-му році Верховна Рада 350-ма голосами прийняла законопроект тодішнього нардепа Юлії ТИМОШЕНКО про заборону будь-яких дій з українською ГТС. Також прем’єр виступила борцем проти будь-яких посередників, коли у минулому році ліквідувала «РосУкрЕнерго» всупереч протидії і Президента, і його знайомих», - наголосив БЮТівець.

О.ГУДИМА порадив працівникам Секретаріату переключити увагу на В.ЮЩЕНКА, а саме: “на нещодавні його розповіді про те, що він домовився з Президентом Туркменістану про прямі поставки газу в Україну”.

«Для того, щоб туркменський газ потрапив в Україну, його треба прокачати через російську ГТС. А Росія, як відомо, не підписувала Енергетичну хартію, яка б зобов’язала її надати свої потужності для «прокачки» газу з Туркменістану до нас. Тому нехай Банкова краще розповідає про свої справи, а не очорняє уряд», - наголосив В.ГУДИМА.

Як повідомлялося, Представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що оточення прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО опрацьовує питання щодо залучення компанії "Ітера" як газового посередника.

При цьому він сказав, що це робиться всупереч позиції керівників "Нафтогазу".

"ТИМОШЕНКО формує умови для запровадження посередницьких тіньових схем на внутрішньому і зовнішньому ринках газу", - йдеться у повідомленні прес-служби Президента.

За інформацією Б.СОКОЛОВСЬКОГО, за участі внутрішнього посередника - "Газпромзбут Україна" готуються схеми із перепродажу вже оплаченого газу, який розміщений в українських газових сховищах.

"Газпрозбут Україна" планує купувати газ в українських ПГС за цінами четвертого кварталу 2009 року - 200-208 доларів за тисячу кубометрів, а продавати - українським підприємствам за цінами наступного року 300 - 330 доларів", - йдеться у повідомленні.

"Мабуть, саме для таких тіньових схем, без найменшого державного інтересу, і була запроваджена на український внутрішній ринок ця 100% дочірня компанія "Газпрому" за домовленостями ТИМОШЕНКО і ПУТІНА", - пояснив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.