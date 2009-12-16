Єврокомісія задоволена запасами нафти у країнах-членах ЄС
15:55, 16 грудня 2009Енергетика
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На випадок надзвичайних ситуацій
Єврокомісія задоволена запасами нафти у країнах-членах Європейського Союзу на випадок надзвичайних ситуацій.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, у ході засідання Групи з постачання нафти 15 грудня експерти країн-членів ЄС підтвердили, що на сьогодні запаси нафти в країнах-членах ЄС на випадок надзвичайних ситуацій відповідають 122 дням нормального споживання, що набагато вище мінімально встановленого рівня у 90 днів.
Єврокомісія скликала засідання Групи з постачання нафти для оцінки готовності країн-членів ЄС перед початком зимового періоду.
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