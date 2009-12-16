«Нафтогаз» заявляє, що дотримується директив уряду щодо прямих поставок газу з Росії

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що поставки природного газу в Україну здійснюються згідно з довгостроковим контрактом між компанією і ВАТ «Газпром», укладеним 19 січня 2009 року, в якому не передбачається залучення посередників до процесу поставок газу й єдиним постачальником газу в Україну визначено НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Нафтогазу України».

У повідомленні наголошується, що в питанні поставок газу з Росії компанія чітко дотримується директив уряду щодо неможливості повернення посередників на газовий ринок.

При цьому компанія нагадує, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО неодноразово підкреслювала, що газ в Україну з Росії постачатиметься виключно на умовах прямих договорів між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Це й зафіксовано умовами довгострокового договору.

Компанія ще раз підкреслює, що спільна позиція уряду й «Нафтогазу України» полягає в прямих поставках російського газу без посередників.

З огляду на те, що подібні заяви про газових посередників лунають у розпал виборчої кампанії, НАК «Нафтогаз України» вкотре звертається до політиків, органів державної влади всіх рівнів і експертів із вимогою припинити нагнітати напруженість навколо діяльності найбільшої бюджетоутворюючої компанії України.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.