«Укренерго» реалізувало на аукціоні 275 мВт Бурштинського перетину

НЕК «Укренерго» на сьогоднішньому аукціоні з реалізації послуг із забезпечення доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії реалізувало 5 лотів сумарним обсягом 275 мВт (так званий Бурштинський енергоострів) за 141 млн. 255,334 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, лот №1 обсягом 100 мВт гарантованих поставок із Бурштинського енергоострова придбало ВАТ «Західенерго», що запропонувало за нього в ході торгів максимальну ціну – 55 млн. 657,080 тис. грн. Лоти №2-4 сумарним обсягом 150 мВт придбала компанія ТОВ «Східенерго». Зокрема, лот №2 було придбано за 30 млн. 828,540 тис. грн., лот №3 – за 24 млн. 228,540 тис. грн., лот №4 – за 28 млн. 428,540 тис. грн.

Останній виставлений сьогодні на торги лот №5 із обсягом 25 мВт негарантованих поставок на період з 1 квітня по 30 вересня 2010 року придбало державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» за 2 млн. 112,634 тис. грн.

У торгах брали активну участь 4 компанії, тоді як заявки на участь в аукціоні подали 5 компаній. Основна боротьба за лоти велася між ВАТ «Західенерго», ТОВ «Східенерго», а також ДП «Укрінтеренерго».

По лотах №1-4 остаточна вартість зросла в 3-3,5 раза, порівняно зі стартовою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні аукціонна комісія НЕК «Укренерго» відкрила процедуру аукціонних торгів із доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії на період із 1 січня по 31 грудня 2010 року. На аукціон надійшли заявки на лоти №1-5 (275 мВт Бурштинського енергоострова), лоти № 6-18 знято з торгів через відсутність заявок.