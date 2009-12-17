Україна скоротила видобуток нафти на 6%

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в січні-листопаді 2009 року скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 6,2%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 3 млн. 645,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві палива та енергетики.

Зокрема підприємства НАК “Нафтогаз України” у січні-листопаді скоротили обсяг видобутку нафти і газового конденсату на 5,8%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 3 млн. 362,0 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 4,7%, або на 210,4 тис. тонн, порівняно з 2007 роком, до 4 млн. 245,1 тис. тонн. Зокрема підприємства НАК “Нафтогаз України” у 2008 році скоротили обсяг видобутку нафти і газового конденсату на 3,2%, або на 130,5 тис. тонн, – до 3 млн. 896,9 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», які входять у структуру НАК «Нафтогаз України».