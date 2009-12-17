Газовики вимагають не зривати опалювальний сезон

12:13, 17 грудня 2009
Енергетика
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Пікет під Кабміном

Сьогодні близько 5 тисяч працівників обл- і міськгазів країни пікетують будівлю Кабінету міністрів України з вимогами не зривати опалювальний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Профспілки працівників газових господарств України Олег АГРБА.

«Перш за все ми вимагаємо припинити злочинні експерименти в галузі в розпал опалювального сезону», - пояснив позицію мітингуючих голова профспілки.

О.АГРБА зазначив, що на мітингу присутні представники більшості обл- і міськгазів країни.

«Сьогодні наші колеги на місцях, незважаючи на складні погодні умови, забезпечують тепло в будинках українців. Проте самих нас влада фактично викинула мерзнути на вулицю. На місце газових господарств, які пропрацювали не один десяток років, заводять незрозумілу посередницьку структуру – «Нафтогазмережі», - сказав він.

Керівник газової профспілки вважає, що і уряд, і НАК «Нафтогаз України» поки що роздають самі порожні обіцянки. «Про які гарантії від уряду може йтися, якщо наші вимоги не виконуються другий рік поспіль? Наприклад, ще 5 травня прем`єр-міністр обіцяла, що 15 травня середня зарплата для працівників газових господарств зросте до 2,5 тисяч гривень. На сьогодні є лише 1700 гривень – це для фахівців вищої категорії», - повідомив О.АГРБА.

При цьому він додав, що «нам говорили: створимо нову структуру замість газових господарств, платитимемо більше. Ціну обіцянкам бачимо на прикладі Вінниці. Минулого четверга на засіданні НКРЕ один із керівників створеного вінницького ДП «Нафтогазмережі» чітко заявив: тариф на постачання газу дозволяє взяти на роботу 1400 працівників. А в ліквідованому облгазі працювало 2500 чоловік. Що буде з рештою, нікого не хвилює».

Керівник галузевої профспілки зазначив, що трудові колективи сформували чіткі вимоги до органів влади. «Перше і найголовніше – виконайте старі обіцянки, перегляньте тарифи на послуги обл- і міськгазів з урахуванням підвищення зарплат і повного відшкодування витрат. Друге – не підривайте ситуацію в галузі в розпал опалювального сезону, не створюйте напруження в трудових колективах. Третє – хочете реформувати галузь? Проведіть широке громадське і експертне обговорення, врахуйте європейський досвід, вислухайте трудові колективи і тільки потім ухваліть зважене і відповідальне рішення. На жаль, зараз відбувається з точністю до навпаки», - пояснив О.АГРБА.

Нагадаємо, 9 грудня Профспілка працівників газових господарств України заявила, що з 10 грудня в Україні стартує безстрокова акція протесту. Основні вимоги до органів влади: вжити термінових заходів для покращення стану газових мереж у країні і не допустити зростання аварійності, терміново переглянути тарифи на послуги компаній з газопостачання і газифікації, припинити злочинні експерименти в галузі під час опалювального сезону через створення нового незаконного посередника – «Нафтогазмережі».

Після цього прес-центр НАК «Нафтогаз України» заявив, що вважає неприпустимим використання деякими керівниками профспілок трудових колективів газових підприємств в акціях протесту, оскільки для цього немає жодних передумов.

За повідомленням компанії, згідно з протоколом домовленостей між НАК «Нафтогаз України» і Профспілкою працівників газових господарств України від 6 жовтня 2009 року «Щодо вирішення соціальних питань стосовно працівників відкритих акціонерних товариств, які будуть прийняті на роботу в ДП «Нафтогазмережі», всі працівники облгазів, які будуть вивільнені у зв`язку з передачею державного майна, будуть працевлаштовані в ДП «Нафтогазмережі».

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України», створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж» від 10 червня 2009 року №775. Діяльність підприємства спрямована на забезпечення безпеки споживачів природного газу, виконання Закону України «Про трубопровідний транспорт», підвищення контролю за модернізацією газопроводів та їх ефективним використанням.

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