Транзит газу через Україну складе 116 млрд. куб.м газу - "Нафтогаз"

НАК «Нафтогаз України» прогнозує в 2010 році обсяги транзиту газу територією України на рівні 116 млрд. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН під час українсько-російського економічного форуму в Києві.

«Незалежно, коли будуть підписані ці документи (на транзит газу – УНІАН), «Нафтогаз» забезпечить надійний і безперебійний транзит, аж до завершення опалювального сезону...», - сказав В.ЧУПРУН.

За його словами, за січень-листопад обсяги транзиту газу територією України становили 85 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, директор компанії «Газпромзбут Україна» Анатолій ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ під час україно-російського економічного форуму в Києві повідомив, що, за прогнозами «Газпрому», ставка транзиту газу територією України з 2010 року збільшиться з 1,7 до 2,8-3 дол. за тисячу кубометрів на 100 км відстані. За розрахунками монополіста, авансу в обсягу 2 тис. млн. дол., який «Газпром» заплатив за транзит в 2009 році, вистачить ще й на оплату цих послуг у першому кварталі 2010 року.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, транзит природного газу територією України в січні-листопаді 2009 року скоротився на 22,7% порівняно з аналогічним періодом 2008 року. У 2008 році транзит природного газу територією України збільшився на 3,8% порівняно з 2007 роком.