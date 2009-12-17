«Нафтогаз» продовжив договори з облгазами «ГАЗЕКС-Україна»

НАК «Нафтогаз України» продовжив на 2010 рік договори з експлуатації державних газорозподільних мереж з облгазами, що входять у бізнес-контур ТОВ «ГАЗЕКС-Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор ДП «Нафтогазмережі» НАК «Нафтогаз України» Віталій ГНАТУШЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

«На сьогодні є «ГАЗЕКС», який виконав усі вимоги щодо погашення боргу перед НАК «Нафтогаз України», а також виконує всі технічні норми з обслуговування мереж. І на сьогодні договір «Нафтогазу» з «ГАЗЕКСом» продовжено», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в разу непогашення облгазами до 1 грудня боргів за газ перед НАК «Нафтогаз України» у загальному обсязі майже 8 млрд. грн., вони будуть позбавлені права продавати газ господарюючим суб`єктам, а якщо борг не буде погашений і пізніше, то з 1 січня облгази будуть позбавлені ліцензії на продаж і транспортування газу.

Прем`єр підкреслила, що більшість облгазів, які мають борги перед НАК «Нафтогаз України», належать представникам Партії регіонів.

«75% облгазів належать групі: ФІРТАШ, БОЙКО, ВОРОНІН і ще кілька героїв. Це прямі депутати Партії регіонів. Вони заборгували за газ 5,195 млрд. грн. – запам`ятаєте цю цифру. Все це пішло їм у кишеню. Адже народ платить і всі споживачі платять (за газ), тільки вони не платять, і залишають усе на своїх рахунках, а не на рахунках «Нафтогазу». Крім того, у нас є ще така група «ГАЗЕКС», у якої є пакети в «Дніпрогазі», «Донецьміськгазі», «Криворіжгазі», «Харківгазі», «Харківміськгазі» - це пан ВЕКСЕЛЬБЕРГ. Він заборгував країні мільярд гривень, що теж не мало», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю постановою (№775 від 10 червня 2009 р.) передав на баланс дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України" державні газорозподільчі мережі 43 регіональних газопостачальних компаній (обл- і міськгази).

Довідка УНІАН. У бізнес-контур ТОВ «ГАЗЕКС-Україна» входять: ВАТ «Криворожгаз», «Донецькміськгаз», «Дніпрогаз», «Харківгаз», «Харківміськгаз».

ГАЗЕКС (Росія) – самостійний бізнес-напрямок «КЕС-холдингу», на сьогодні найбільша в СНД приватна компанія, що працює в секторі газорозподілу. Створена в 2005 році на базі кількох газорозподільчих регіональних підприємств.

«КЕС-холдинг» входить до групи компаній «РЕНОВА», що є провідною російською бізнес-структурою в сфері управління активами. Президент ЗАТ «РЕНОВА» – Віктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ.