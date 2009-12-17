«Укренерго» виставить на січневий аукціон 250 МВт

НЕК «Укренерго» виставить на місячний січневий аукціон з експорту електроенергії, який відбудеться 22 грудня ц. р., 250 МВт пропускної спроможності так званого «Бурштинського енергоострова», який працює в синхронному режимі з UCTE, і з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини та Угорщини.

Про це сказано в розміщеному на офіційному сайті НЕК «Укренерго» оголошенні про проведення аукціону з доступу до пропускної спроможності міждержавних електромереж України для експорту електроенергії на період з 1 по 31 січня 2010 року.

Згідно з повідомленням, перетин «Бурштинського енергоострова» розбитий на 4 нерівних лота: один на 100 МВт і три по 50 МВт. При цьому послуги з доступу тільки до 100 МВт перетину гарантуються компанією в повному об`ємі протягом всього січня. Решта три лоти по 50 МВт не гарантується системним оператором, що означає, що вони можуть бути скоректовані «Укренерго» в оперативному порядку при виникненні аварійних ситуацій або зміні балансу потужності в Об`єднаній енергосистемі України. Стартова ціна лотів з «Бурштинського енергоострова» коливається в межах від 681,876 тис. грн. до 1 млн. 363,752 тис. грн.

Крім того, на аукціон буде виставлена пропускна спроможність перетину з Польщею «Добротвірська ТЕС – Замость (Польща)» двома негарантованими лотами 135 і 80 МВт. Початкова вартість лотів – 1,841 млн. грн. і 1,091 млн. грн. відповідно.

Крім того, «Укренерго» виставило на торги чотири лоти сумарним об`ємом 250 МВт в напрямі на Молдову і дев`ять лотів загальним об`ємом 1600 МВт у напрямі Росії.

Водночас, «Укренерго» вирішило не виставляти на січневий аукціон експортний перетин в напрямі на Білорусь, по якому в даний час в рамках міждержавної угоди здійснюється експорт електроенергії державним підприємством «Укрінтеренерго», яке пролонгувало експортний контракт з «Беленерго» на 2010 рік. Проте нагадаємо, що на річний аукціон «Укренерго» виставляло білоруський перетин в об`ємі 175 МВт, але воно не зацікавило учасників торгів.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 16:00 21 грудня 2009 року. Аукціон відбудеться 22 грудня в 15:00 (Київ, вул. Комінтерну, 27).