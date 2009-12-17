ДП «Нафтогазмережі» передадуть мережі ще в чотирьох областях

НАК «Нафтогаз України» планує до кінця 2009 року передати в користування своєму дочірньому підприємству «Нафтогазмережі» газові розподільчі мережі ще в чотирьох областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор ДП «Нафтогазмережі» НАК «Нафтогаз України» Віталій ГНАТУШЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

«У планах у нас найближчим часом ще чотири облгази - це Дніпропетровськ, Львів, Закарпаття і Миколаїв. Ми зараз комплектуємо наші філіали технікою, апаратурою та обладнанням. По інших - зараз складаємо графік передачі мереж», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада НАК «Нафтогаз України» передала газові мережі від ВАТ «Вінницягаз» ДП «Нафтогазмережі».

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж» від 10 червня 2009 року №775. Діяльність підприємства спрямована на створення безпеки споживачів природного газу, виконання Закону України «Про трубопровідний транспорт», підвищення контролю за модернізацією газопроводів і їх ефективним використанням.