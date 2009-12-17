"Укренерго" не зможе укласти договори на експорт

Судова заборона на укладення держпідприємством “НЕК "Укренерго" договорів із переможцями аукціонів з продажу права доступу до міждержавних мереж для подальшого експорту електроенергії продовжує діяти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам сьогодні в Києві директор держпідприємства "Укрінтеренерго" Валентин БОНДАРЕНКО.

"Ухвалу Госпсуду Києва, що забороняє "Укренерго" укладати договори на доступ до міждержавного перетину з переможцями відповідних аукціонів, ніхто не скасовував. Судова заборона продовжує діяти, тому, у разі підписання контрактів, "Укренерго" порушуватиме закон", – сказав він.

Коментуючи інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про те, що ТзОВ "Східенерго" оскаржило зазначене рішення суду, В.БОНДАРЕНКО заявив: «По-перше, "Східенерго" не є стороною даного судового спору, а, по-друге, сам факт оскарження не призупиняє дію судової заборони, а також виконавчого провадження з примусового виконання ухвали».

Директор «Укрінтеренерго» уточнив, що Державна виконавча служба 15 грудня ц.р. відкрила виконавче провадження. Відповідна постанова була належним чином передана "Укренерго". За словами В.БОНДАРЕНКА, "Укренерго" у встановленому порядку одержало від виконавчої служби вимогу, що забороняє організатору проведення аукціонів укладати договори, контракти і будь-які інші угоди на підставі проведених торгів.

В.БОНДАРЕНКО також нагадав, що в 2002 році з метою організації роботи енергоострова Бурштинської ТЕС була укладена тристороння технічна угода, сторонами якої є "Укренерго", "Укрінтеренерго" і системний оператор Польщі – компанія PSE Operator, що представляє в цій угоді UCTE. В зв`язку з цим він наголосив, що "Укренерго" і "Укрінтеренерго" несуть солідарну відповідальність за функціонування енергоострова Бурштинської ТЕС.

Крім того, директор "Укрінтеренерго" повідомив, що за інформацією, яку він має, на момент проведення аукціону 16 грудня ц.р. не діяв затверджений Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) порядок проведення торгів, оскільки ухвала Окружного адміністративного суду Києва, що призупиняла дію відповідної постанови НКРЕ, дійсно була скасована, але вже після завершення аукціону.

В.БОНДАРЕНКО заявив, що "Укрінтеренерго" зробить все можливе для виконання вигідних діючих зовнішньоекономічних контрактів на експорт електроенергії і недопущення застосування до держпідприємства штрафних санкцій з боку європейських енергокомпаній. «На кону не тільки економічна складова питання, але й репутація України як надійного постачальника енергоресурсів», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, "Укрінтеренерго" минулого тижня звернулося до Господарського суду Києва з позовом до "Укренерго" з метою примусити системного оператора до забезпечення виконання зовнішньоекономічних контрактів "Укрінтеренерго" в технічній частині.

Суд з метою забезпечення позову "Укрінтеренерго" заборонив "Укренерго" укладати договори з переможцями аукціонів з продажу права доступу до міждержавних мереж до розгляду спору по суті.

"Укренерго" 16 грудня ц.р. провело перший аукціон з продажу права доступу до міждержавних ліній електропередачі (ЛЕП) для подальшого експорту електроенергії. Його переможцями були визнані ТзОВ "Східенерго", ВАТ "Західенерго" і "Укрінтеренерго", яке також взяло участь у цьому аукціоні.