Заборгованість «Київенерго» за газ перевищила 1 млрд. грн.

Заборгованість АЕК «Київенерго» перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий у 2008-2009 рр., становить 1,02 млрд. грн. (рівень оплати в 2009 р. - 63%).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) за природний газ, спожитий минулого опалювального сезону (2008-2009 рр., з 01.10.2008), на сьогодні становить 2,34 млрд. грн. (рівень оплати – 74%). Борги підприємств ТКЕ з початку нового опалювального сезону (2009-2010 рр., з 01.10.2009) - 1,32 млрд. грн. (рівень оплати – 44%).

Компанія відзначає, що найбільші борги за природний газ минулого опалювального сезону мають підприємства ТКЕ Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Запорізької, Луганської, Одеської областей, м. Києва (без АЕК «Київенерго»), Рівненської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Сумської областей.

У новому опалювальному сезоні найбільше заборгували за природний газ підприємства ТКЕ Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Одеської, Київської областей.

Також у повідомленні наголошується, що незадовільні розрахунки за газ є наслідком низького рівня фінансово-господарської діяльності підприємств ТКЕ і неефективного керівництва ними з боку місцевих органів влади.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.