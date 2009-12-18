"Газпром" турбується про Європу, тому звільнив Україну від штрафів

ВАТ "Газпром" пояснив турботою про Європу своє рішення звільнити Україну від штрафів за недобір газу, пише сьогодні газета "Известия". Європейські компанії подібної поступки від російського концерну не одержали.

"Чому ми дозволяємо Україні купувати менше газу? Для того, щоб Європа відчувала себе в більшій безпеці", - заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЕДЄВ. Якби "Газпром" вимагав від "Нафтогазу" штрафи за недобір газу, то це привело б не тільки до банкрутства української компанії, але й, можливо, до банкрутства самої України.

Нагадаємо, "Газпром" відмовився переглядати довгострокові контракти на поставки палива ряду європейських компаній. Російський газовий монополіст працює з клієнтами за довгостроковими контрактами із застосуванням принципу "бери або плати". У випадку, якщо клієнт не вибрав законтрактовану кількість газу, він повинен сплатити штраф.

Разом із тим, "Газпром" вирішив не штрафувати Україну, угоди з якою побудовані за тим самим принципом. Європейські споживачі були незадоволені такими діями корпорації, і безуспішно вимагали скасування штрафів. Найбільші партнери "Газпрому" в Європі, де через кризу потреба в газі різко зменшилася, за даними російських ЗМІ, повинні сплатити як неустойку 2,8 мільярда доларів.

Через Україну прокачується до 80 відсотків усього російського газу, який відправляється на експорт. При цьому Росія забезпечує близько 20 відсотків потреби Європи в газі.

Як повідомляє Лента.ру, поставки "Газпрому" до Європи в 2009 році різко знизилися через глобальну фінансову кризу. В цілому закупівлі газу в Західній Європі скоротилися на 29 відсотків, а в Германії - на 44 відсотки.