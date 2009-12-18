Україна приєдналась до Енергетичного співтовариства

Рада міністрів Енергетичного співтовариства схвалила приєднання України та Молдови до цієї організації.

Повідомлення про це міститься на офіційному веб-сайті Енергетичного співтовариства.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було схвалено сьогодні у Загребі на 7-му засіданні Ради міністрів.

Остаточне приєднання цих двох країн відбудеться після того, як вони подолають розбіжності, що залишаються між їхнім законодавством та законодавством Європейського Союзу про газовий ринок, а також проведуть необхідні процедури з ратифікації приєднання.

“Приєднання України та Молдови до Угоди про Енергетичне співтовариство каталізує реформи в енергетичному секторі у цих країнах, що сприятиме взаємовигідному розширенню енергетичного ринку, що базуватиметься на спільних правилах”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

У повідомленні також зазначається, що перед підписанням Протоколу про вступ президент Енергетичного співтовариства, за узгодженням з віце-президентом, що представляє Євросоюз, має перевірити, щоб законодавство щодо діяльності ринку газу було схвалено і застосовувалося відповідно до Директиви ЄС № 55 від 2003 року, яка, зокрема, передбачає створення незалежного оператора з транзиту газу і рівний доступ операторів до газової інфраструктури.

Довідка УНІАН. Угода про Енергетичне співтовариство була підписана у жовтні 2005 року в Афінах і набула чинності з 1 липня 2006 року.

На сьогодні до угоди приєдналися 14 країн-членів ЄС та 7 країн Західних Балкан.

Грузія, Молдова, Туреччина та Україна мають статус спостерігачів.

Енергетичне співтовариство створено для поширення досвіду внутрішнього енергетичного ринку ЄС на Південносхідну Європу та сприяння залученню інвестицій в енергетичну галузь країн-учасниць угоди.