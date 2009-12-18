Україна приєднається до Енергетичного співтовариства

Рада міністрів Європейського Союзу одностайно схвалила приєднання України до Угоди про Енергетичне співтовариство.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива та енергетики з посиланням на міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА, який сьогодні брав участь у засіданні Ради міністрів ЄС у Загребі.

Як повідомили в прес-службі, остаточно вступ України до співтовариства буде оформлено після ратифікації Верховною Радою відповідної угоди.

Угоду про Енергетичне співтовариство було підписано в жовтні 2005 року. На основі документа учасники договору створили єдине зведення правил функціонування ринків електроенергії та газу - від ціноутворення до створення стратегічних запасів енергоносіїв. До об`єднання входять 27 країн ЄС і балканські держави.