Україна скоротила експорт електроенергії майже на 50%

Україна у січні-листопаді п.р. скоротила експорт електроенергії на 49,2% порівняно з аналогічним періодом 2008 року - до 3,575 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві палива і енергетики України.

Згідно з повідомленням, в листопаді п.р. експорт електроенергії скоротився на 23,3% порівняно з листопадом 2008 р. - до 497,4 млн. кВт/год.

У січні-листопаді п.р. експорт української електроенергії до Угорщини скоротився на 44,9% – до 1,159 млрд. кВт/год, до Словаччини – на 18,4, до 1,289 млрд. кВт/год, до Румунії – в 2 рази, до 33,5 млн. кВт/год.

Окрім того, з 23 червня п.р. до Білорусі було поставлено 997,9 млн. кВт/год. У період з 1 до 12 червня п.р., а також з 1 вересня до 1 грудня до Польщі бути поставлено 201,5 млн. кВт/год.

Комерційні перетікання електроенергії до Молдови за 11 місяців п.р. становили 6,1 млн. кВт/год.

Довідка УНІАН. На сьогодні Україна експортує електроенергію до Словаччини, Угорщини, Білорусі і Румунії. Експорт електроенергії здійснює ДПЗД "Укрінтеренерго", яке закуповує її на Оптовому ринку електроенергії за визначеним Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) тарифом.

У 2008 році Україна скоротила експорт електроенергії на 14,5% порівняно з 2007 роком – до 7,868 млрд. кВт/год. У вартісному відношенні обсяги експорту української електроенергії у 2008 році зросли на 26,8%, або на 101,6 млн. дол., – до 480,4 млн. дол.

У 2007 році Україна скоротила експорт електроенергії на 11,8%, або на 1 млрд. 236,6 млн. кВт/год, порівняно з 2006 роком - до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/год.

У 2006 році Україна експортувала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/год електроенергії, що на 24,9%, або на 2 млрд. 78,8 млн. кВт/год більше, ніж в 2005 році.