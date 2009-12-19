Нафта різко подорожчала

Ціни на нафту злетіли після появи повідомлень про інцидент за участю іранських збройних сил на кордоні Іраку, повідомляє Bloomberg. Впродовж торгів у Нью-Йорку вартість ф`ючерсів на марку WTI збільшилася на 2,3 відсотка до 74,34 долара за барель.

За заявою генерала прикордонної служби Іраку Зафера Назмі, іранські танки перейшли кордон і взяли під контроль свердловину №4 на родовищі Майсан за 450 кілометрыв на південь від Багдада. За словами Назмі, танки оточили свердловину, а іранські солдати викопали траншеї навколо об`єкту.

Як зазначає Agence France-Presse, територія, на якій відбувся інцидент, є спірною. Родовище розташоване за 500 метрыв від іранського прикордонного поста і за кілометр від іракського. Проте, за словами полковника армії США Пітера Ньюелла, родовище все-таки розташоване на іракській стороні узгодженого між країнами кордону.

Ціни на нафту в попередні тижні стабільно знижувалися (і навіть спустилися нижче позначку в 70 доларів за барель) на тлі занепокоєння інвесторів про можливе падіння попиту через нову хвилю глобальної економічної кризи. Очікування загострення кризи були пов`язані з ситуацією навколо боргів емірату Дубай і Греції, повідомляє "Лєнта.ру".