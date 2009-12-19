Польський віце-прем'єр обіцяє заблокувати газову угоду з Росією

Лідер «Польської селянської партії» (PSL) і заступник прем`єр-міністра Польщі Вальдемар ПАВЛЯК заявив про намір заблокувати узгоджений минулого тижня новий газовий договір з Росією у разі, якщо національні газові компанії країн не розв’яжуть ряд спірних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських ЗМІ, В.ПАВЛЯК, зокрема, вимагає сплати «Газпромом» близько 100 млн. доларів боргу за транзит російського газу, надання документа про нові тарифи транспортування газу з РФ польською територією і зменшення ціни на газ для Польщі.

«Немає підстав для того, щоб завершити міжнародну процедуру доти, поки не будуть узгоджені PGNiG і «Газпромом» гарантовані для Польщі вигідні умови колишніх і майбутніх розрахунків», - сказав він на несподівано скликаній у п`ятницю прес-конференції.

«Заблокую ратифікацію газового договору з РФ, поки PGNiG і «Газпром» не вирішать спірних моментів», - додав він.

50-річний В.ПАВЛЯК, який на початку 90-х років двічі призначався прем`єром Польщі, також заявив про «саботаж» серед польських парламентерів, деякі з яких надавали неточні дані під час переговорів з росіянами.

«Не має бути так, що деякі персони, компанії, радники виступають у різних оркестрах», - сказав він.

За даними видання Gazeta Wyborza, тільки В.ПАВЛЯК може подати формальну заявку на затвердження узгодженого після майже року переговорів з росіянами нового договору про поставки газу до Польщі.

Як повідомляв УНІАН, минулого четверга польська влада заявила про завершення газових переговорів з російською стороною і про планований найближчим часом їх затвердженням на урядовому рівні.

На початку грудня В.ПАВЛЯК, партія якого з кінця 2007 року входить до урядової коаліції з «Суспільною платформою», звинуватив російську сторону у затягуванні затвердження договору, узгодженого національними компаніями ще у жовтні.

За даними ЗМІ, тоді російська сторона висунула нові вимоги для завершення переговорів.

Довідка УНІАН. Наприкінці жовтня польський PGNIG і «Газпром» домовилися продовжити міжурядовий контракт на 15 років до 2037 року і збільшити об`єми щорічних поставок з 8-9 до 10,27 млрд. кубометрів газу, починаючи з наступного року.

Польський президент Лех КАЧИНСЬКИЙ і опозиція розкритикували документ, заявляючи, що він перекреслює плани диверсифікації газових поставок до Польщі, яка майже весь газ, що імпортується, закуповує у РФ.

Польща з початку поточного року недоотримує 25% газового імпорту, який країна купувала у швейцарського трейдера «РосУкрЕнерго», 50% пакет якого контролює «Газпром».

У жовтні PGNIG заявляла про можливий дефіцит газу поточною зимою об`ємом близько 0,5 млрд. кубометрів газу у разі, якщо не вдасться домовитися про додаткові поставки з "Газпромом".