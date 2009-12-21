Росія видала дозвіл на будівництво «Північного потоку»

Федеральна наглядова служба у сфері природокористування (Росприроднагляд) видала дозвіл на будівництво морської ділянки російської секції морського газопроводу «Північний потік» (Nord Stream).

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії Nord Stream AG, через російські води пройде 123 км газопроводу.

Наголошується, що в рамках процесу отримання дозволу в Росії документація за проектом Nord Stream пройшла процедури Державної екологічної експертизи в листопаді 2008 р., а також Головної державної експертизи Росії в травні 2009 р. і дістала позитивні висновки обох державних експертиз.

Крім того, при реалізації проекту Nord Stream Росія дотримується всіх положень міжнародної Конвенції про оцінку дії на довкілля в трансграничному контексті (Конвенція Еспо). Згідно з даною Конвенцією Росія в 2006-2009 рр. брала участь у міжнародних консультаціях за проектом разом з усіма країнами Балтійського регіону. Масштабний консультаційний процес став гарантом того, що всі можливі трансграничні екологічні дії проекту були всебічно оцінені і мінімізовані. Міністерство природних ресурсів та екології Російської Федерації - компетентний орган з Конвенції Еспо в Росії - забезпечило доступ громадськості до трансграничного екологічного звіту (звіту Еспо) російською мовою і провело громадські слухання у Виборзі 28 квітня 2008 р.

Як повідомляв УНІАН, Росія - четверта з п`яти країн, дозволи від яких необхідні для будівництва газопроводу «Північний потік». Досі дозволу не видала Німеччина. Данія перша видала дозвіл на реалізацію проекту 20 жовтня 2009 р. Уряди Фінляндії і Швеції видали дозволи на використання своїх виняткових економічних зон 5 листопада 2009 р.

Довідка УНІАН. Газопровід «Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу в Європу. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до побережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Довжина газопроводу складе близько 1200 км.

Введення в експлуатацію першої гілки газопроводу пропускною спроможністю 27,5 млрд. куб. м газу за рік заплановано на 2011 рік, початок будівництва – на першу половину 2010 року.

Акціонерами компанії-оператора проекту Nord Stream AG є російський "Газпром" - 51%, німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas - по 20%, а також нідерландська Gasunie - 9%.