ТВЕЛ: Контракт на поставки палива для українських АЕС повнісю підготовлен

Україна і Росія повністю узгодили і підготували до підписання довгостроковий контракт на поставки палива для українських АЕС після 2010 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це йдеться у звіті ВАТ «ТВЕЛ» за підсумками комерційної діяльності в 2009 році, де відзначені ключові результати роботи на зовнішніх ринках.

Документ передбачає забезпечення російськими тепловиділяючими збірками (ТВЗ), щонайменше, 12 енергоблоків впродовж 10 років.

Також розроблене обгрунтування цілей інвестування у проект типового регіонального заводу з виробництва палива за рубежем.

ВАТ «ТВЕЛ» повідомляє, що має намір брати участь у конкурсній процедурі в Україні з вибору партнера для будівництва заводу.

Крім того, зазначається у документі, успішно здійснюється реалізація ліцензійного договору на передачу Україні технології виробництва комплектуючих ТВЗ з неіржавіючої сталі. Виготовлення першої кваліфікаційної партії виробів заплановане на 2010 рік.

Нагадаємо, 24 листопада ц.р. міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН повідомив, що довгостроковий контракт між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ» на поставку свіжого ядерного палива для українських АЕС після 2010 року буде підписаний у першому кварталі наступного року.

Довідка УНІАН. На даний момент монопольним постачальником ядерного палива на українські АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ».

У березні 2008 року НАЕК «Енергоатом» і американська компанія Westinghouse підписали контракт на поставки ядерного палива з 2011 року. Контракт передбачає поставки ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЕР-1000 українських АЕС впродовж 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження не менше трьох енергоблоків.