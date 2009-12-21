Нової газової війни між Україною та Росією не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

«Поки що немає передумов для війни… Якщо Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО) не постарається», - сказав В.ФЕСЕНКО.

За його словами, один з основних підсумків 2009 року у політичному житті України – «все могло б бути набагато гірше».

Як сказав В.ФЕСЕНКО, незважаючи на побоювання, що в України відберуть право проведення фінальної частини Євро-2012, цього не сталося.

Крім того, незважаючи на песимістичні прогнози на початку 2009 року щодо ситуації в Україні, вони не справдилися І Україна пройшла кризовий 2009рік гідно.

Проте, сказав експерт, епідемія грипу у листопаді показала неефективність усієї системи державного управління. На його думку, відповідальність за непідготовленість України до пандемії лежить як на главі держави, прем’єр-міністрі, так і на лідері опозиції.

Крім того, В.ФЕСЕНКО назвав «поверненням року» участь Сергія ТІГІПКА у президентській кампанії, тоді як «невдахою року» став, за словами політолога, Арсеній ЯЦЕНЮК. На думку В.ФЕСЕНКА, «звільненням року» стала відставка Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента України.