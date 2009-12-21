Україна може використати участь в Енергетичній хартії

Українська влада зможе використати участь в Енергетичній хартії для запровадження європейських принципів співпраці під час переговорів зі своїм головним постачальником „блакитного палива” - російським „Газпромом”.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив голова правління Альянсу "Нова енергія України” Валерій БОРОВИК.

„Україна завжди може сказати: ви знаєте, наші стратегічні партнери - в енергетичній галузі. Ми підписали такі документи, тому ми маємо діяти за цими правилами”, - сказав він.

Експерт позитивно оцінив приєднання України до Енергетичної хартії, зазначивши, що згода на вступ українців до цієї організації свідчить про те, що держава сумлінно виконує свої зобов`язання країни-транзитера.

В.БОРОВИК наголосив, що під час двох газових конфліктах між Україною та Росією постачання газу до Європи припинялося не з вини українців.

„На сьогоднішній день з вини України жодного разу не було припинено поставок”, - сказав він.

За його словами, у першому конфлікті 2006 року українці мали право відбирати додатковий газ, згідно з підписаним з „Газпромом” контрактом, а в 2009 році європейські країни недоотримували газ через те, що росіяни просто перекрили його поставку.

Експерт висловив думку, що росіяни також будуть змушені приєднатися до Енергетичної хартії через прогнозований в найближчі 5 років профіцит понад 200 млрд. кубометрів газу у світі та розвиток нових джерел енергії.

„Завтра вони будуть змушені домовлятися, аби ці ресурси в них забирали, бо ця енергія (газ, нафта) не буде вигіднішою”, - сказав В.БОРОВИК.

Він додав, що економічно вигідніше нове джерело енергії може з`явитися у світі вже в найближчі 2-3 роки.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2009 року Рада міністрів Енергетичного співтовариства схвалила приєднання України та Молдови. Остаточне приєднання цих двох країн відбудеться після того, як вони подолають розбіжності, що залишаються між їхнім законодавством та законодавством Європейського Союзу про газовий ринок, а також проведуть необхідні процедури з ратифікації приєднання.

Угода про Енергетичне співтовариство була підписана у жовтні 2005 року в Афінах і набула чинності 1 липня 2006 року.

На сьогодні до угоди приєдналися 14 країн-членів ЄС та 7 країн Західних Балкан.

Енергетичне співтовариство створено для поширення досвіду внутрішнього енергетичного ринку ЄС на Південно-Східну Європу та сприяння залученню інвестицій в енергетичну галузь країн-учасниць угоди.

Альянс «Нова енергія України» створено як добровільну громадську ініціативу з метою побудови якісно нової політики енергоефективності та енергозбереження у зв`язку з інтеграцією України у світове співтовариство в умовах зростаючого дефіциту паливно-енергетичних ресурсів планети.

Першочерговим завданням учасники Альянсу вважають задоволення потреб громадян у доступних енергетичних послугах, теплі та комфорті.