Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) затвердила тарифи енергопостачальних компаній на передачу і постачання електроенергії на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НКРЕ, відповідне рішення комісія прийняла на своєму засіданні в п`ятницю, 18 грудня.

Згідно з рішенням, для більшості обленерго тарифи на передачу електроенергії підвищені, на постачання – знижені, порівнянно зі встановленими для компаній на IV квартал цього року.

Зокрема, НКРЕ підвищила тариф ВАТ «Вінницяобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більш) на 2,4% – до 22,90 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 2,7%, до 121,10 грн. за МВт/год. Тариф «Вінницяобленерго» на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 13,2% – до 8,26 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 13,2%, до 41,3 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Волиньобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 10,4% – до 12,49 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 9%, до 109,83 грн. за МВт/год. Тарифи компанії на постачання еектроенергії великим споживачам (I група) знижено на 8,9% – до 8,67 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 8,9%, до 43,33 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Дніпрообленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більш) знижено на 17,4% – до 21,39 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 21,5%, до 61,85 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 20,5% – до 2,13 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 20,7%, до 10,64 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Донецькобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більш) знижено на 12,8% – до 18,52 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 15,5%, до 90,3 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 11,7% – до 4,30 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 11,7%, до 21,51 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Житомиробленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижено на 1,3% – до 32,31 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – підвищено на 6%, до 154,8 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 3,5% – до 5,19 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 3,7%, до 25,96 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Закарпаттяобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 22% – до 23,22 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 18,4%, до 125,75 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 10% – до 9,3 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 10%, до 46,49 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Запоріжжяобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 17,09% – до 7,26 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – знижений на 30,1%, до 59,32 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 6,7% – до 2,17 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 6,7%, до 10,85 грн. за МВт/год.

Тариф АК «Київенерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 15,3% – до 2,55 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 6,9%, до 30,3 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 2,4% – до 2,11 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 2,5%, до 10,56 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «AES Київобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижено на 5,4% – до 13,55 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 2,4%, до 93,06 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 2,5% – до 3,04 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 2,5%, до 15,20 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Кіровоградобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 1,7% – до 23,56 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 6,7%, до 155,64 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 0,5% – до 5,33 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 0,6%, до 26,64 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Крименерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 5,3% – до 18,75 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 8,3%, до 92,26 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 2,07% – до 8,87 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 2,07%, до 44,35 грн. за МВт/год.

Тариф ТзОВ «Луганське енергетичне об`єднання» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижено на 0,3% – до 18,42 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – підвищено на 5%, до 117,35 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 10% – до 4,34 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 11%, до 21,68 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Львівобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 10,8% – до 23,84 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 5%, до 112 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 0,5% – до 4 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 3,9%, до 19,98 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Миколаївобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 14,5% – до 21,71 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 2,6%, до 88,67 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 5,9% – до 8,15 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 5,8%, до 40,75 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Одесаобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 13,2% – до 16,09 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 13%, до 92,81 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 8,7% – до 5,11 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – підвищено на 4,5%, до 25,55 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Полтаваобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 10,4% – до 19,31 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 14,1%, до 120,3 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 0,2% – до 9,15 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 0,3%, до 45,73 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Прикарпаттяобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижено на 3,7% – до 20,52 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 4,1%, до 152,3 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 14,3% – до 7,83 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 14,3%, до 39,16 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 5,7% – до 17,52 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 6%, до 117,94 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 10% – до 3,59 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 10%, до 17,96 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Севастопольенерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 1,4% – до 10,34 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 5%, до 78,46 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 11% – до 2,05 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 11%, до 10,23 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Сумиобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 3,9% – до 33,26 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 3,3%, до 150,97 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 11% – до 9,41 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 11,6%, до 47,05 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Тернопільобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більш) підвищено на 8,2% – до 24,69 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 3,5%, до 125,51 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 5% – до 7,78 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 7,3%, до 39,8 грн. за МВт/год.

Тариф АК «Харківобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 16,7% – до 11 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 6,8%, до 84,78 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 2,3% – до 6,39 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 2,3%, до 32,69 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Херсонобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більш) підвищено на 2,9% – до 13,99 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – знижено на 0,7%, до 110,04 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 4,1% – до 5,76 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 11,8%, до 28,81 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Хмельницькобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 0,5% – до 28,71 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 6,7%, до 132,22 грн. за МВт/год.. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 3% – до 8,22 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 3%, до 41,1 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Черкасиобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 4,5% – до 24,3 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 7,1%, до 107,19 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 6,5% – до 7,84 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 6,5%, до 39,2 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Чернівціобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижено на 17,7% – до 17,11 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 16,7%, до 85,89 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 17,4% – до 5,29 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 17,4%, до 26,46 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Чернігівобленерго» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 4,4% – до 23,48 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 1,8%, до 136,17 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 12,03% – до 8,26 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 12%, до 41,31 грн. за МВт/год.

Тариф ВАТ «Підприємство електричних мереж – Енерговугілля» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) підвищено на 0,9% – до 15,17 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 3%, до 81,06 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) підвищено на 1,2% – до 4,34 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 1,2%, до 21,69 грн. за МВт/год.

Тариф ТзОВ «Сервіс-Інвест» на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) знижено на 25,5% – до 7.23 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – на 25,8%, до 39,27 грн. за МВт/год. Тариф компанії на постачання електроенергії великим споживачам (I група) знижено на 39,5% – до 0,81 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – на 39,8%, до 4,04 грн. за МВт/год.

Тарифи для ДП «Регіональні електромережі» (колишнє ВАТ «Укренерговугілля») з 1 січня встановлені на рівні: на передачу електроенергії лініями електропередач 1-го класу напруги (35 кВ і більше) – 18,39 грн. за МВт/год., на передачу лініями 2-го класу напруги (менше 35 кВ) – 56,56 грн. за МВт/год. На постачання електроенергії великим споживачам (I група) – 4,8 грн. за МВт/год., дрібним споживачам (II група) – 23,99 грн. за МВт/год.